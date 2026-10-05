Đừng để con trẻ gánh những rạn vỡ

TAND khu vực 1, thành phố Huế thụ lý vụ án “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” do người mẹ làm nguyên đơn. Trước đó, TAND huyện Phú Vang đã giải quyết cho vợ chồng chị ly hôn do mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.

Vợ chồng chị có 2 con gái chung đều còn nhỏ. Cả hai người đều yêu cầu được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con, tòa án giao con gái nhỏ cho người mẹ nuôi, con gái lớn sống cùng cha và ông bà nội. Theo bản án, người không trực tiếp nuôi con có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc con, không ai được cản trở.

Tuy nhiên, theo trình bày của người mẹ, dù ở cùng địa phương nhưng việc thăm đứa con gái lớn gặp nhiều khó khăn. Chị cho biết, mẹ chồng cũ thường xuyên mắng mỏ, nói những lời làm tổn thương cháu bé. Áo quần, vật dụng chị mua cho con đều bị bà nội của cháu vứt bỏ. Muốn gặp con, chị phải đến trường vào giờ ra chơi hoặc tranh thủ lúc bà nội cháu đi chợ. Những cuộc gặp của hai mẹ con thường ngắn ngủi, vội vàng vì sợ bị phát hiện.

Gần đây, theo lời chị, gia đình chồng cũ có ý định cho con gái đang học lớp 7 nghỉ học, đưa vào một tỉnh trong miền Nam để trông trẻ cho người bà con. Lo lắng cho việc học và cuộc sống của con, chị gửi đơn đến TAND khu vực 1, yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.

Nữ thẩm phán được phân công giải quyết vụ án không khỏi ngậm ngùi khi nghe người mẹ trải lòng và gặp cô bé đang tuổi đến trường. Trong quá trình tòa án giải quyết, người cha - bị đơn trong vụ án - đã đồng ý để con gái về sống cùng mẹ và em. Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị xét xử, TAND khu vực 1 sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Từ thực tiễn nhiều năm làm công tác xét xử, nữ thẩm phán chia sẻ, có những bản án ly hôn đã có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án đã khép lại, nhưng những tổn thương trong tâm hồn trẻ vẫn kéo dài. Sau ly hôn, nếu cha mẹ không tiếp tục quan tâm chăm sóc, trẻ càng cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Cũng không ít trường hợp cha mẹ lập gia đình riêng, giao con cho ông bà nuôi mà thiếu sự đồng hành, dạy dỗ.

Đáng lo hơn là những trường hợp cha mẹ sau khi ly hôn coi nhau như “kẻ thù”, mắng chửi, nói xấu nhau, ngăn cản việc thăm nom con, khiến trẻ bị cuốn vào mâu thuẫn của người lớn. Theo nữ thẩm phán, thiếu sự chăm sóc, giáo dục và định hướng của gia đình có thể khiến trẻ chán nản, dễ chịu tác động tiêu cực. Trong một số vụ án bà từng giải quyết, có trường hợp bị cáo chưa thành niên có hoàn cảnh cha mẹ chia tay, thiếu sự quan tâm đến con. Những câu chuyện ấy nhắc nhở người lớn về trách nhiệm đồng hành với trẻ khi gia đình có biến cố.

Những câu chuyện buồn như vậy không mới, nhưng nỗi đau của mỗi đứa trẻ đều cần được người lớn nhìn nhận và chia sẻ. Ly hôn khép lại quan hệ vợ chồng, nhưng không khép lại trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Dù không còn chung sống, cha mẹ vẫn cần quan tâm, chăm sóc, tôn trọng quyền chăm nom con và cùng bảo đảm cho con được học tập, phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Đừng để những rạn vỡ của cha mẹ trở thành gánh nặng cho con trẻ sau khi hôn nhân đã kết thúc.