Lời cảm tạ của gia đình ông Hà Văn Tuấn

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

 ⁃  Các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương và các địa phương.

 ⁃  Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

 ⁃  Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế.

 ⁃  Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường Kim Long, thành phố Huế.

 ⁃  Hòa thượng Thích Huệ Phước – Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cùng chư tôn đức chùa Từ Lâm; các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

 ⁃  Cùng toàn thể quý thông gia, bà con nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi lời chia buồn, vòng hoa, đến thăm hỏi, phúng viếng, giúp đỡ, dự lễ truy điệu, an táng và tiễn đưa linh cữu vợ, mẹ, bà của chúng tôi là bà Trần Thị Bạch Mai (pháp danh Quảng Như) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình xin kính mong nhận được lượng thứ.

TM. TANG QUYẾN

Chồng: Hà Văn Tuấn cùng gia đình đồng cảm tạ

