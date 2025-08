Bắt giữ nhóm trộm mai cảnh

Ba đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Công Minh (SN 1974, trú tại phường Mỹ Thượng, đã từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích), Nguyễn Văn Đức (SN 1985, trú tại phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Lương Thành (SN 1983, trú tại phường An Thắng, TP. Đà Nẵng).

Trước đó, chiều 16/7, Công an phường Thanh Thủy nhận tin trình báo của một người dân trên địa bàn về việc kẻ gian đột nhập vào vườn nhà trộm 2 cây mai vàng Huế với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

Qua thu thập dấu vết, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại TP. Đà Nẵng.

Công an phường Thanh Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Phan Công Minh khi tên này đang lẩn trốn gần khu vực bến xe Quảng Nam cũ, giáp ranh giữa phường An Khánh và phường Điện Nam Bắc, TP. Đà Nẵng. Bước đầu, Minh khai nhận cùng Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Lương Thành thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Hiện Công an phường Thanh Thủy đã bắt giữ 3 đối tượng đưa về trụ sở, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.