Siết chặt công tác bảo vệ rừng thông cảnh quan

Hạt Kiểm lâm trung tâm phối hợp tuần tra bảo vệ rừng thông cảnh quan, phòng hộ

“Bức tử” nhiều cây thông hàng chục năm tuổi

Trong những ngày nửa cuối tháng 8 vừa qua, tại khoảnh 4 và khoảnh 6 tiểu khu 155 phường Thủy Xuân (TP. Huế) xuất hiện tình trạng rừng thông cảnh quan bị xâm hại. Hành vi phá hoại diện tích rừng thông này bằng cách khoan lỗ thân cây và đổ hóa chất vào nhằm mục đích tạo cho những cây thông khô lá, không còn khả năng phục hồi. Cụ thể, tại lô 19, khoảnh 6, tiểu khu 155 có 91 cây thông trồng năm 1994 và lô 11a74, khoảnh 4, tiểu khu 155 có 29 cây thông trồng năm 1980 bị phá hoại. Tại hiện trường cho thấy, nhiều cây thông đã khô thân, vàng lá, khó có khả năng phục hồi, nguy cơ chết rất cao. Đây là tiểu khu rừng cảnh quan, phòng hộ do Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Công ty Tiền Phong) quản lý.

Ông Ngô Thành, Phó Giám đốc Công ty Tiền Phong cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã báo cáo với Chi cục Kiểm lâm TP. Huế. Hiện đơn vị vẫn chưa xác định được đối tượng phá hoại. Đây là trường hợp xem thường pháp luật, cố ý hủy hoại rừng trồng thông nhựa được quy hoạch rừng phòng hộ với quy mô lớn. Công ty đang tăng cường công tác tuần tra, theo dõi, kiểm tra địa bàn, giữ nguyên hiện trường vụ việc; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành điều tra, xác định đối tượng phá hoại.

Qua tìm hiểu được biết, đây không phải là vụ xâm hại rừng thông cảnh quan, phòng hộ xảy ra lần đầu trên địa bàn. Trước đó, vào đầu tháng 7 năm nay, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều cây thông nhựa hàng chục năm tuổi tại khoảnh 1, tiểu khu 154 (phường Thủy Xuân), do Công ty Tiền Phong quản lý bị chết khô, với dấu hiệu bị khoan lỗ, đổ hóa chất như trên. Theo thống kê, có hơn 30 cây thông cổ thụ đã bị chết, có dấu hiệu bị tác động bởi con người. Tình trạng này còn xảy ra ở một số khu vực rừng cảnh quan và phòng hộ khác như đồi Thiên An, khu vực Chín Hầm… Theo ông Ngô Thành, đối với các cây thông nhựa bị khoan, đục lỗ, đổ hóa chất xảy ra tại khoảnh 1, tiểu khu 154, có chiều cao từ 8 - 9m, chu vi từ 80 - 110cm, nằm gần mặt tiền Tỉnh lộ 25, đoạn qua địa phận phường Thủy Xuân…

Để ngăn chặn tình trạng trên, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng cường tuần tra ban đêm tại các khu vực có dấu hiệu xâm hại rừng. Đơn vị phối hợp với cơ quan điều tra, chính quyền phường Thủy Xuân và Công ty Tiền Phong củng cố hồ sơ liên quan các vụ việc, tăng cường QLBVR thông cảnh quan trên địa bàn. Cùng với đó, chi cục cũng đã nghiên cứu phương án đặt bẫy ảnh để ghi nhận hành vi vi phạm.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thành phố và chủ rừng tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ tố giác tội phạm, chuyển đến cơ quan chức năng tiếp nhận, thụ lý các vụ việc rừng thông cảnh quan bị hủy hoại. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.

Siết chặt công tác quản lý

Liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 tháng đã xảy ra nhiều vụ phá hoại rừng thông cảnh quan, phòng hộ ở khu vực trung tâm thành phố, cho thấy có sự lỏng lẻo trong công tác QLBVR của cơ quan, đơn vị chức năng. Với phương thức xâm hại đều bằng cách khoan lỗ thân cây và đổ hóa chất cũng cho thấy tình trạng hủy hoại có chủ đích. Anh Trần Xuân Thiên, người dân ở phường Thủy Xuân cho hay, tình trạng các hàng quán tự phát mọc lên để phục vụ khách tham quan tại các địa điểm rừng thông cảnh quan có nguy cơ gây ảnh hưởng đến diện tích rừng trong khu vực này.

“Người dân rất bức xúc khi khu vực rừng thông cảnh quan trên địa bàn bị hủy hoại. Nếu điều này vẫn tiếp diễn, e rằng giá trị cảnh quan của rừng thông này mang lại sẽ không còn nguyên vẹn trong một ngày gần đây” - một người dân sống cạnh đồi Thiên An bày tỏ.

Thực tế, diện tích rừng khu vực trung tâm trong phân vùng tây nam của thành phố có gần 2.000ha rừng trồng thông nhựa, nằm xen lẫn với các khu dân cư, nghĩa trang… Một số diện tích rừng thông đặc dụng, phòng hộ, sản xuất và ngoài quy hoạch hiện do UBND phường quản lý chưa có chủ nằm xen ghép với các khu vực nghĩa trang, các chủ rừng khác đã gây khó khăn cho công tác quản lý.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm Huế Lê Nhân Đức, hàng năm, đơn vị thường xuyên phối hợp với các Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1, số 2 và lực lượng công an tổ chức hàng chục đợt kiểm tra việc thực hiện phương án QLBVR của các chủ rừng về chế độ trực, tuần tra canh gác, tổ chức lực lượng, phương tiện, thông tin… Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ bám cơ sở, triển khai kế hoạch kiểm tra tại hiện trường rừng thông cảnh quan trên địa bàn các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy và bị xâm hại như núi Ngự Bình, Tam Thai, Thiên Thai, Chín Hầm, Động Tranh, Vọng Cảnh…

Trao đổi về giải pháp hữu hiệu trong việc bảo vệ rừng thông cảnh quan hàng chục năm tuổi trên địa bàn, ông Lê Nhân Đức cho rằng, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, nhất là với các chủ rừng tăng cường bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn phụ trách, đặc biệt chú trọng rừng đặc dụng, cảnh quan, phòng hộ; gắn trách nhiệm QLBVR với các chủ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về QLBVR, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, không để tình trạng xâm hại rừng cảnh quan xảy ra thành điểm nóng.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Ngọc Tuấn cho biết thêm, Chi cục Kiểm lâm thành phố đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm Huế xây dựng quy chế phối hợp trong công tác QLBVR với các đơn vị chức năng và UBND các phường như An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Thuận An, Hóa Châu và Công ty Tiền phong… Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lâm nghiệp của chính quyền các phường có rừng và nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng nhà nước, các chủ rừng khác trong việc quản lý toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao…