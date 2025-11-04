Phân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền

Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu điều hành buổi thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Chiều 4/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đoàn ĐBQH TP. Huế tham gia thảo luận tại tổ 6 cùng đoàn Đồng Nai và Lạng Sơn.

Điều hành phiên thảo luận ở tổ 6, UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý cụ thể, đi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn.

Đồng thời khẳng định, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là quá trình hoàn thiện thể chế, đảm bảo mọi hoạt động được vận hành đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đúng lợi ích của Nhân dân. “Vẫn còn đâu đó những khoảng trống khiến người dân cảm thấy “muốn thì được, không muốn thì thôi”; có những quyền lợi đáng ra được hưởng lại phải đi xin. Nếu chưa trả lời được đầy đủ những câu hỏi ấy, thì rõ ràng Nhà nước pháp quyền vẫn chưa hoàn thiện”, ông Lưu nói.

Về phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, ông Lưu đề nghị các đại biểu làm rõ “phân cấp cái gì, cho ai, đi liền với điều kiện gì và cơ chế chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát ra sao”. Phân quyền không phải là đẩy việc xuống, đẩy rủi ro xuống, mà phải đi kèm nguồn lực, nhân lực, công cụ và hành lang pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đề cập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Lưu cho rằng đây là nội dung mới, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và đội ngũ cán bộ cơ sở. Mô hình phải được thiết kế sao cho người dân không bị xa chính quyền, không đứt gãy dịch vụ công, và việc tinh gọn bộ máy không sinh thêm tầng nấc “xin - cho” ngoài thực tế. Chính quyền cơ sở cần được trao thẩm quyền, nguồn lực và hành lang pháp lý phù hợp để phát huy vai trò chủ động.

Ông Lưu cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong hệ thống pháp luật và trong điều hành thực tiễn, đồng thời nêu yêu cầu đổi mới tư duy, đổi mới quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo, vì dân.

“Quản trị quốc gia phải dựa trên pháp luật, niềm tin, hạ tầng số, bộ máy tinh gọn, cán bộ liêm chính, kỷ cương đi đôi với phục vụ; đó mới là quản trị kiến tạo phát triển, chứ không phải quản trị “xin - cho”, ông Lưu nói.

Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế Lê Trường Lưu lưu ý: “Tài liệu đã gửi có 18 điểm mới, đột phá. Đề nghị các đại biểu cho ý kiến xem đã đủ tầm chưa, điểm nào còn mang tính chủ trương, định hướng; đồng thời chỉ ra những “nút thắt” nếu không tháo gỡ ngay từ bây giờ thì 5 năm tới chúng ta sẽ phải trả giá”.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh vai trò của hoa học - công nghệ cao trong văn kiện. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Phát huy khoa học, văn hóa và niềm tin của Nhân dân

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) cho rằng, phát triển khoa học - công nghệ cao là động lực then chốt để Việt Nam đạt mục tiêu chiến lược mà Đảng đề ra. Ông Nam nhấn mạnh: “Cần tạo điều kiện để xuất hiện nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn, những “tỷ phú công nghệ” chứ không chỉ dựa vào khai thác tài nguyên như trước đây”.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam đề xuất Văn kiện cần nhấn mạnh hơn vai trò của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững, cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao sức khỏe và đời sống Nhân dân.

Về văn hóa và con người, ông Nam đề nghị gắn phát triển văn hóa dân tộc với du lịch, khai thác thế mạnh di sản của các địa phương như Huế, Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc để tạo thương hiệu du lịch quốc gia mang bản sắc Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Nam kiến nghị thúc đẩy chính sách khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, học tập kinh nghiệm từ Israel, Thái Lan. Về an sinh xã hội, đại biểu nhấn mạnh cần củng cố y tế cơ sở, vì “đó là mục tiêu cốt lõi của cách mạng Việt Nam từ những năm đầu giành độc lập – để người dân được học chữ, được chăm sóc sức khỏe”.

Đại biểu Lê Hoàng Hải nêu ý kiến ở buổi thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Ông Nam cho rằng, niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật chính là nền tảng của phát triển: “Chỉ khi người dân tin, họ mới sẵn sàng cống hiến và đồng hành cùng Nhà nước.”

Đại biểu Lê Hoàng Hải (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) đánh giá cao công tác lấy ý kiến Nhân dân qua nền tảng số, thể hiện quyết tâm đổi mới và huy động trí tuệ toàn dân. Ông Hải đề nghị bổ sung cụm từ “tự lực” trước “tự cường” trong Văn kiện, vì “tự lực là dựa vào chính mình, không trông chờ, ỷ lại, đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Liên hệ thực tiễn, ông Hải cho rằng Việt Nam cần xem thích ứng biến đổi khí hậu là yêu cầu lâu dài, phát triển thị trường tín chỉ carbon như một hướng đi kinh tế xanh mới, vừa giảm phát thải, vừa tạo nguồn lực cho doanh nghiệp.

Từ góc nhìn khác, đại biểu Lưu Bá Mạc (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) góp ý về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ông Mạc cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý phải có chuyên môn sâu, hiểu thực tiễn, làm cầu nối hiệu quả giữa nhà nước - viện nghiên cứu - doanh nghiệp công nghệ để tham mưu chính xác, tránh tư duy cảm tính trong hoạch định chính sách.