Những trăn trở ở tuyến đầu

Khối lượng công việc tăng lên rõ rệt, chế độ phụ cấp chưa kịp thời điều chỉnh, trong khi nguy cơ thay đổi, sắp xếp vị trí trong thời gian tới khiến không ít người tâm tư. Dẫu vậy, ở tuyến đầu cơ sở, những thôn trưởng, tổ trưởng TDP vẫn lặng lẽ gánh việc, bám dân, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách được giao.

Tổ trưởng tổ dân phố cấp phát gạo hỗ trợ người dân sau các đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua

Công việc nặng nề hơn

Từ ngày 1/7/2025, cùng với việc bỏ cấp trung gian, nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện điều phối được chuyển xuống cấp xã, phường và từ đó “dồn” về thôn, tổ dân phố. Điều này khiến vai trò của thôn trưởng, tổ trưởng TDP trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Chí Trung, Tổ trưởng TDP 17, 18 An Đông (phường An Cựu) cho biết, sau khi thực hiện mô hình mới, anh buộc phải nghỉ công việc làm thêm buổi tối vì không còn thời gian. “Công việc nhiều, phải luôn sát cơ sở, gần dân. Nhiều lúc không có thời gian lo cho gia đình nhưng vẫn phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ”, ông Trung chia sẻ.

Thôn trưởng, tổ trưởng TDP hiện nay không chỉ làm công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà còn phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ hành chính, dân vận, an sinh xã hội; tham gia nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, kiến nghị của người dân; xử lý mâu thuẫn trong cộng đồng; tham gia ứng phó thiên tai, dịch bệnh, các tình huống đột xuất về an ninh trật tự.

Ông Lê Văn Cu, Tổ trưởng TDP Nhất Phong (phường Phong Dinh) cho biết, địa bàn TDP sau sáp nhập rộng hơn, khoảng cách đi lại xa hơn, số cuộc họp tăng lên gần gấp đôi so với trước. “Trước đây mỗi tháng họp khoảng 5 lần, nay tăng lên 10 lần. Nhiệm vụ của thôn trưởng, tổ trưởng TDP hiện nay là tập trung cho công tác tuyên truyền, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để có những kiến nghị, đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả với phương châm “không ai để lại phía sau”. Khối lượng công việc nhiều hơn, nhưng chế độ chính sách vẫn như cũ, chưa có gì thay đổi. Mỗi tháng, tôi chỉ được hưởng phụ cấp 3.040.000 đồng”, ông Cu nói.

Cố gắng làm tròn trách nhiệm

Mô hình CQĐP2C đặt ra yêu cầu cao về thông tin thông suốt, quản lý hiệu quả, ứng dụng công nghệ số. Tuy nhiên, không ít thôn trưởng, tổ trưởng TDP tuổi đời cao, hạn chế về công nghệ thông tin; chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng hành chính, dân vận, pháp luật cơ sở; gặp khó khăn khi tiếp cận các nền tảng số, phần mềm quản lý, báo cáo điện tử. Khoảng cách giữa yêu cầu quản lý hiện đại và điều kiện, năng lực thực tế khiến nhiều thôn trưởng, tổ trưởng TDP vừa làm, vừa học, vừa thích nghi. Trong bối cảnh đó, nếu không có cơ chế hỗ trợ phù hợp, nguy cơ quá tải là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh áp lực công việc, nỗi trăn trở khác đang hiện hữu đối với thôn trưởng, tổ trưởng TDP là nguy cơ không còn giữ cương vị hiện tại khi bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn. Nhiều thôn trưởng, tổ trưởng TDP băn khoăn về vai trò, vị trí của mình khi có chủ trương khuyến khích bố trí cán bộ bán chuyên trách ở phường, xã tham gia ứng cử thôn trưởng, tổ trưởng TDP.

Theo các cơ quan chức năng, đây là chủ trương khuyến khích, ưu tiên, không phải điều động bắt buộc. Thôn trưởng, tổ trưởng TDP vẫn do Nhân dân bầu. Biết là vậy, nhưng trong suy nghĩ nhiều thôn trưởng, tổ trưởng TDP đang trực tiếp làm việc ở cơ sở, những thay đổi sắp tới vẫn là điều khiến họ không khỏi lo lắng.

Trong các đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP. Huế vừa qua, người dân luôn thấy hình ảnh các thôn trưởng, tổ trưởng TDP sát cơ sở, bám dân để cùng các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hiện, thôn trưởng, tổ trưởng TDP đang tiếp tục tuyên truyền về Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và còn nhiều công việc khác trong đời sống xã hội rất cần đến đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng TDP ở cơ sở.

Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất, kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh từ cơ sở để phản ánh, kiến nghị lên cấp trên. Chính sự tận tụy ấy góp phần giữ vững ổn định ở khu dân cư, bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai thông suốt, hiệu quả. “Dù trong hoàn cảnh, môi trường nào, chúng tôi cũng xác định phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trước Nhân dân. Dân tin yêu, dân quý mến và kỳ vọng thì mới bầu chúng tôi. Vì vậy, phải luôn hết lòng vì người dân, vì cấp ủy, chính quyền địa phương”, ông Lê Viết Cu, Tổ trưởng TDP Nhất Phong (phường Phong Dinh) bộc bạch.

Cùng với việc tinh gọn bộ máy, Nhà nước cần sớm có chính sách phụ cấp, hỗ trợ tương xứng với khối lượng và tính chất công việc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nhất là về quản lý, dân vận và chuyển đổi số cho đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng TDP. Có như vậy lực lượng ở tuyến đầu cơ sở mới yên tâm công tác, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa “ý Đảng, lòng dân” theo mô hình CQĐP2C.