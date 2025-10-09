Cần lồng ghép hỗ trợ sức khỏe tâm thần vào hoạt động ứng phó khẩn cấp

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thư ký khẳng định: "Tình trạng thiếu hụt kinh niên về sức khỏe tâm thần cần phải chấm dứt. Nhân Ngày này, chúng ta hãy cam kết hỗ trợ sức khỏe tâm thần của tất cả các cộng đồng, bao gồm, và đặc biệt là, khi thảm kịch xảy ra”.

Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới năm nay tập trung vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường hợp khẩn cấp. Ông Guterres cho biết thêm rằng điều này nhắc nhở chúng ta về những tổn thất to lớn mà khủng hoảng gây ra cho sức khỏe của con người, cũng như nhu cầu cấp thiết về sự hỗ trợ để chữa lành nỗi đau và xoa dịu sự đau khổ.

Theo Tổng thư ký, cứ 5 người bị ảnh hưởng bởi xung đột thì có một người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, nhiều người không thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải và thiếu nguồn lực. Những người làm việc ở tuyến đầu cũng chịu ảnh hưởng.