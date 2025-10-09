  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Cần lồng ghép hỗ trợ sức khỏe tâm thần vào hoạt động ứng phó khẩn cấp

ClockThứ Bảy, 11/10/2025 15:38
Trong thông điệp nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh hỗ trợ sức khỏe tâm thần không phải là tùy chọn mà là điều cần thiết, và phải được lồng ghép vào các hoạt động ứng phó khẩn cấp, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư đáng kể và được thực hiện thông qua đội ngũ nhân viên tuyến đầu được đào tạo và dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng.

WHO công bố báo cáo về phòng, chống các bệnh không lây nhiễmLo ngại về sức khỏe trong điều kiện thời tiết cực đoan hiện nayQuan tâm chăm sóc sức khỏe người có công

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN 

Tổng thư ký khẳng định: "Tình trạng thiếu hụt kinh niên về sức khỏe tâm thần cần phải chấm dứt. Nhân Ngày này, chúng ta hãy cam kết hỗ trợ sức khỏe tâm thần của tất cả các cộng đồng, bao gồm, và đặc biệt là, khi thảm kịch xảy ra”.

Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới năm nay tập trung vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường hợp khẩn cấp. Ông Guterres cho biết thêm rằng điều này nhắc nhở chúng ta về những tổn thất to lớn mà khủng hoảng gây ra cho sức khỏe của con người, cũng như nhu cầu cấp thiết về sự hỗ trợ để chữa lành nỗi đau và xoa dịu sự đau khổ.

Theo Tổng thư ký, cứ 5 người bị ảnh hưởng bởi xung đột thì có một người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, nhiều người không thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải và thiếu nguồn lực. Những người làm việc ở tuyến đầu cũng chịu ảnh hưởng.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: sức khỏetâm thầnhoạt độngứng phókhẩn cấp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng phó bão số 11: Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép

Dự báo ngày 5-7/10/2025, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.

Ứng phó bão số 11 Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép
Hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự kiến đổ bộ vào rạng sáng 29/9/2025, gây mưa lớn diện rộng và rủi ro thiên tai cấp 4 từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão
Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ trên địa bàn.

Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top