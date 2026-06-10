Những “hạt nhân đỏ” bên chân sóng

Anh Huỳnh Nhân - người bí thư năng động, làm kinh tế giỏi

Người “giữ lửa” ở thôn nghèo ven biển

Trưa ở thôn Đông Dương (xã Vinh Lộc), gió từ biển Tư Hiền thổi vào mang theo vị mặn đặc trưng của biển. Những chiếc thuyền nhỏ vừa cập bến sau chuyến đánh bắt gần bờ. Trong dòng người rộn ràng ấy, Bí thư chi bộ Trần Văn Cư cũng trở về sau một ngày lao động trên biển, mang theo niềm vui từ những mẻ cá và nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Sinh năm 1980, lớn lên trên chính vùng đất này, anh Cư không chỉ là người đứng đầu chi bộ mà còn là một ngư dân thực thụ, gắn bó với nghề biển bằng chiếc thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ. Những năm tháng mưu sinh trên biển giúp anh thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân trong thôn, từ chuyện mưu sinh, sinh hoạt trong cuộc sống thường nhật.

Năm 2017, khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, anh xác định rõ: muốn vận động người dân thì trước hết bản thân phải gương mẫu. Từ phát triển kinh tế gia đình đến tham gia các phong trào chung của địa phương, anh luôn đi đầu, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Không dừng lại ở những cuộc họp, anh chọn cách gần dân nhất: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Từ vận động chuyển đổi mô hình sản xuất, cải thiện sinh kế đến giữ gìn vệ sinh môi trường theo phong trào “Chủ nhật xanh”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…, anh đều trực tiếp tham gia, lắng nghe ý kiến, kiên trì thuyết phục bằng sự chân thành, trách nhiệm. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh là người tiên phong vận động bà con hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Những con đường rộng rãi, khang trang hôm nay có công đóng góp lớn của anh.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Bí thư chi bộ thôn Đông Dương còn quan tâm đến đời sống của các hộ khó khăn trong thôn. Mỗi dịp lễ, Tết, anh tích cực kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, tạo vốn làm ăn, giúp bà con có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Nhờ sự dẫn dắt của chi bộ, trực tiếp là Bí thư Trần Văn Cư, thôn Đông Dương từng bước chuyển mình. Từ một thôn nghèo còn nhiều thiếu thốn, đời sống người dân nay đã ổn định, nhiều hộ vươn lên khá giả nhờ phát triển dịch vụ buôn bán, chế biến thủy sản, nhận hàng gia công may mặc xuất khẩu…

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vinh Lộc nhận xét: “Anh Trần Văn Cư là cán bộ cơ sở năng động, trách nhiệm, luôn sâu sát với Nhân dân. Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, anh còn biết cách quy tụ, vận động bà con cùng tham gia các phong trào giảm khó vượt nghèo ở vùng ven biển Đông Dương, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương”.

Lan tỏa những việc làm bình dị

Tại tổ dân phố Thai Dương Hạ, phường Thuận An, câu chuyện về “hạt nhân đỏ” nơi chân sóng được nối dài bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực.

Anh Huỳnh Nhân, từng tham gia công tác tại Đồn Biên phòng Phong Hải từ năm 1997. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, anh tiếp tục gắn bó với nghề biển truyền thống của gia đình; tham gia tổ an ninh cơ sở và giữ chức Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thai Dương Hạ.

Trong các phong trào ở khu dân cư, từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm đến việc xây dựng nếp sống văn minh, anh Nhân luôn đi đầu. Hay những việc cần sự đồng thuận cao, anh thường trực tiếp đến từng hộ gia đình để giải thích, tháo gỡ băn khoăn, giúp người dân hiểu rõ và tham gia thực hiện.

Sự từ tốn trong lời nói, rõ ràng trong cách làm cùng tinh thần trách nhiệm đã giúp anh tạo dựng được uy tín trong cộng đồng dân cư. Qua đó, nhiều chủ trương, phong trào khi triển khai tại tổ dân phố Thai Dương Hạ đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con.

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chung, anh Huỳnh Nhân còn là người làm kinh tế giỏi. Gắn bó với nghề biển nhưng anh lựa chọn hình thức khai thác gần bờ, nắm bắt quy luật con nước, kết hợp kinh nghiệm truyền thống với cách làm khoa học, hạn chế việc tận diệt nguồn lợi thủy sản. Nhờ đó, nghề biển không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình anh hiện tại mà còn đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Ông Hồ Văn Lành, Bí thư TDP Thai Dương Hạ, đánh giá: “Anh Huỳnh Nhân là đảng viên vùng biển tiêu biểu ở phường Thuận An có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc chung. Từ phát triển kinh tế gia đình đến tham gia các phong trào xây dựng nếp sống văn minh, anh đều đi đầu, nêu gương cho bà con”.

Câu chuyện của Bí thư chi bộ Trần Văn Cư đến đảng viên Huỳnh Nhân có thể thấy một điểm chung: Dù ở vị trí nào, họ vẫn phát huy vai trò tiên phong, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Sự gần gũi, tinh thần trách nhiệm cùng những việc làm cụ thể, thiết thực đã giúp họ trở thành những “hạt nhân đỏ” vững chắc ở cơ sở, góp phần lan tỏa niềm tin, tạo động lực thúc đẩy các cộng đồng dân cư ven biển ở Huế phát triển.