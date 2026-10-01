Người lính chữa cháy gắn bó với công tác Đoàn

Đại úy Lê Viết Quốc Vũ. Ảnh: NVCC

Lớp học đặc biệt của những chiến sĩ cứu hỏa nhí

Trung tuần tháng 9, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Huế, hơn 100 em nhỏ có mặt từ sớm để tham gia chương trình “Em làm lính cứu hỏa”. Những bộ quần áo chữa cháy rộng so với dáng người, những chiếc mũ bảo hộ đội chưa thật vừa, nhưng các em nhanh chóng hòa vào các phần trải nghiệm được chuẩn bị sẵn.

Từ cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói giả định, đến việc làm quen với xe, thiết bị chữa cháy, CNCH, các em từng bước được hướngph dẫn và tham gia thực hành.

Theo sát các nhóm học sinh trong suốt buổi trải nghiệm là Đại úy Lê Viết Quốc Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Anh cùng cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn từng nội dung, quan sát thao tác của các em và trực tiếp chỉnh lại những động tác chưa đúng.

Mô hình “Em làm lính cứu hỏa” được triển khai từ năm 2019. Đến nay, chương trình đã tổ chức 77 khóa, thu hút hơn 5.000 học sinh tham gia. Mỗi khóa kéo dài khoảng 4 - 5 giờ, dành cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi. “Với trẻ em, kiến thức về PCCC nếu chỉ được truyền đạt bằng lý thuyết rất dễ trở nên xa lạ. Trong khi đó, một lần được mặc trang phục chữa cháy, cầm bình chữa cháy hay thực hành thoát nạn trong môi trường mô phỏng có thể giúp các em nhớ lâu hơn về cách xử lý khi có tình huống xảy ra”, Đại úy Vũ chia sẻ.

Với nhiều phụ huynh, đây cũng là dịp để con em mình được tiếp cận những kỹ năng mà trong sinh hoạt hằng ngày ít có cơ hội thực hành.

Gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn

Nhiều năm công tác ở các đội chữa cháy và CNCH, Đại úy Vũ trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ tìm kiếm, CNCH. Năm 2020, anh được khen thưởng vì có thành tích trong công tác CNCH vụ lật thuyền tại Nam Đông; năm 2021 tiếp tục được khen thưởng về công tác tìm kiếm CNCH. Năm 2026, Đại úy Vũ được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác ứng phó, CNCH và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Vũ có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn. Theo anh, hoạt động Đoàn trước hết phải gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Những kiến thức, kỹ năng từ thực tiễn PCCC, CNCH được anh vận dụng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng cho thanh, thiếu nhi. Các đoàn viên cũng được khuyến khích tham gia những phần việc phù hợp với chuyên môn và nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Ở vai trò đảng viên, cán bộ đoàn và cán bộ chỉ huy, Đại úy Vũ xác định sự gương mẫu phải bắt đầu từ công việc hằng ngày. Đó là chủ động nhận nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, giữ kỷ luật và chịu trách nhiệm với phần việc được giao. “Người cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang phải gương mẫu trong công việc, nói đi đôi với làm và sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Sức mạnh của tổ chức đoàn được thể hiện từ sự gương mẫu, trách nhiệm và đoàn kết trong công việc hằng ngày”, Đại úy Vũ chia sẻ.

Trung tá Lê Văn Kỳ, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Huế cho biết: “Đồng chí Vũ có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động đoàn, Vũ đều tích cực tham gia, phối hợp tốt với đồng đội và có ý thức hoàn thành phần việc được giao”.

Từ những nhiệm vụ chữa cháy, CNCH đến việc hướng dẫn các em nhỏ trong chương trình “Em làm lính cứu hỏa”, Đại úy Lê Viết Quốc Vũ có thêm cách để đưa kiến thức nghề nghiệp đến với cộng đồng. Đó cũng là một phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ của người lính chữa cháy.