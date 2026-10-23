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Thế giới

Indonesia khẩn cấp ứng phó cháy rừng

ClockChủ Nhật, 25/10/2026 07:40
Chính phủ Indonesia đang tăng cường lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng tại tỉnh Đông Java, nơi các vụ cháy đang đe dọa những khu rừng bảo tồn và hệ sinh thái tại các điểm du lịch nổi tiếng như núi Bromo, Ijen.

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 Các lực lượng tại cuộc họp phối hợp nhằm dập lửa cứu rừng bảo tồn và các khu du lịch thiên nhiên ở tỉnh Đông Java, Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc họp phối hợp ứng phó cháy rừng diễn ra ngày 23/10 ở thành phố Batu, tỉnh Đông Java, người đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), Trung tướng Kristomei Sianturi nêu rõ, lực lượng chức năng đang bổ sung phương tiện chữa cháy trên không nhằm đẩy nhanh tiến độ khống chế các đám cháy. Quan chức này cũng thông báo, BNPB sẽ điều thêm trực thăng thả nước từ tỉnh Nam Kalimantan đến Malang.

Trước đó, chính quyền tỉnh Đông Java triển khai 462 lượt máy bay thả nước để dập lửa. Lực lượng chức năng còn sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng phun 100 lít nước, giúp tiếp cận những khu vực vách núi dốc mà lực lượng chữa cháy trên mặt đất khó thực hiện được.

Bên cạnh hoạt động chữa cháy, quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi gây cháy rừng.

Tân Hoa Xã cho biết, Chính phủ Indonesia đã giải ngân đợt hỗ trợ thứ hai trị giá khoảng 68 triệu USD để ứng phó các vụ cháy rừng và đất đai, trong đó ưu tiên các dịch vụ y tế dành cho người dân bị ảnh hưởng.

https://nhandan.vn/indonesia-khan-cap-ung-pho-chay-rung-post997879.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Indonesiakhẩn cấpứng phócháy rừng
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