  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Trung Quốc phản đối kế hoạch hạn chế bay qua không phận Nga trên đường tới Mỹ

ClockThứ Tư, 15/10/2025 14:46
Các hãng hàng không Trung Quốc cho rằng biện pháp của Mỹ có thể kéo dài thời gian bay trên một số tuyến quan trọng thêm từ 2-3 giờ, làm tăng nguy cơ trễ chuyến nối và chi phí nhiên liệu.

Thuế quan của Mỹ: Washington phát tín hiệu hạ nhiệt với Bắc KinhTổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc

 Một máy bay của Hãng hàng không Air China. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhiều hãng hàng không lớn của Trung Quốc ngày 14/10 đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ kế hoạch cấm các hãng này bay qua không phận Nga trên các đường bay đến và đi từ Mỹ, cho rằng biện pháp này sẽ kéo dài thời gian bay, làm tăng giá vé và có thể gây gián đoạn một số tuyến bay.

Hãng hàng không China Eastern, một trong 6 hãng gửi thư lên Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, cho rằng biện pháp của Mỹ có thể kéo dài thời gian bay trên một số tuyến quan trọng thêm từ 2-3 giờ, làm tăng nguy cơ trễ chuyến nối và chi phí nhiên liệu.

Trong khi đó, hai hãng hàng không khác của Trung Quốc là Air China và China Southern cho rằng kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của hàng nghìn hành khách Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong mùa cao điểm từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12.

Các hãng hàng không của Trung Quốc đã đưa ra phản ứng trên sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/10 đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, với lý do việc này gây bất lợi cho các hãng hàng không Mỹ.

Trong một động thái riêng rẽ, hãng hàng không United Airlines cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump mở rộng lệnh cấm đối với Cathay Pacific, hãng vẫn bay qua không phận Nga trên các chuyến từ Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tới Mỹ, cũng như các hãng hàng không khác có trụ sở tại Hong Kong.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết các hãng hàng không Trung Quốc có 2 ngày để phản hồi đề xuất và cho biết việc áp dụng có thể tiến hành sớm nhất vào tháng 11 tới.

Trong tuyên bố ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng những hạn chế mà Mỹ đưa ra sẽ không có lợi cho hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Trung Quốcphản đốikế hoạch hạn chế bay qua không phận NgaMỹ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thuế quan của Mỹ: Washington phát tín hiệu hạ nhiệt với Bắc Kinh

Ngày 13/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ sẽ tạm hoãn việc áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc cho tới sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này, nhằm tạo thêm thời gian cho đàm phán.

Thuế quan của Mỹ Washington phát tín hiệu hạ nhiệt với Bắc Kinh
Chuỗi cung ứng chip toàn cầu lại đứng trước nguy cơ gián đoạn

Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn sau khi Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, còn Mỹ đáp trả bằng việc cảnh báo áp thêm thuế và siết chặt kiểm soát việc bán phần mềm sang nước này.

Chuỗi cung ứng chip toàn cầu lại đứng trước nguy cơ gián đoạn

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top