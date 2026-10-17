Nâng cao kỹ năng điều hành hoạt động Đội trong trường học

Các học viên tiếp thu kiến thức về Nghi thức và Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 80 học sinh là thành viên Ban Chỉ huy Đội đến từ 8 trường THCS trên địa bàn. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động Đội cho đội ngũ Chỉ huy Đội tại trường học.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn 3 chuyên đề gồm: Thực hành Nghi thức và Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; kỹ năng điều hành sinh hoạt Đội; trò chơi vận động “Liên đội đoàn kết - Chỉ huy năng động”. Các chuyên đề kết hợp giữa trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và thực hành trực tiếp, giúp học viên rèn luyện, vận dụng vào thực tiễn công tác Đội tại trường.

Thông qua chương trình, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế hướng đến xây dựng đội ngũ Chỉ huy Đội có kiến thức vững vàng, kỹ năng thành thạo, tác phong gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, qua đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đây cũng là dịp để các em rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, năng lực tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.