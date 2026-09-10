Hú còi ứng phó với thiên tai

Mỗi cụm còi có phạm vi phát tán âm thanh trong bán kính khoảng 5km. Ảnh: Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế

Nghe tín hiệu, hành động kịp thời

Trong điều kiện thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, hệ thống còi cảnh báo là một trong những phương thức thông tin trực tiếp, có khả năng truyền tín hiệu đến cộng đồng trong thời gian ngắn, nhất là trong những tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Trưởng trạm Quản lý thông tin Khí tượng Thủy văn chuyên dùng thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết: “Trên địa bàn TP. Huế hiện có 2 cụm còi hú cảnh báo thiên tai. Từ 14 đến 15 giờ ngày 10/9 chúng tôi đã đưa vào vận hành thử tại cụm còi đặt ở Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi TP. Huế và cụm còi tại tầng 6 tòa nhà làm việc các cơ quan, đơn vị TP. Huế”.

Mỗi cụm còi có phạm vi phát tán âm thanh trong bán kính khoảng 5km, thời lượng phát tiếng còi khoảng 15 phút. Việc vận hành thử được thực hiện trong thời điểm Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 11 đến 15/9, qua đó kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống trước khi bước vào thời điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế chia sẻ: “Để tín hiệu cảnh báo thực sự phát huy hiệu quả, người dân cần nhận biết được ý nghĩa của từng hồi còi và có hành động tương ứng. Đối với tín hiệu kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống còi, người dân không nên hoang mang. Đây là hoạt động kỹ thuật nhằm kiểm tra, duy trì khả năng vận hành của hệ thống và không phải là tín hiệu cảnh báo thiên tai”.

Mỗi cụm còi có phạm vi phát tán âm thanh trong bán kính khoảng 5km. Ảnh: Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế

Cũng theo ông Hòa, khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực, còi hú 3 hồi, mỗi hồi 20 giây, giãn cách 10 giây. Nghe tín hiệu này, người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, thu dọn và cố định các vật dụng dễ bị gió cuốn bay.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần chuẩn bị các vật dụng thiết yếu như đèn pin, nước uống, thực phẩm; thường xuyên theo dõi thông tin từ chính quyền, cơ quan chức năng và các kênh thông tin chính thức. Khi có gió mạnh, hạn chế ra ngoài để bảo đảm an toàn.

“Khi tình hình lũ diễn biến phức tạp hơn, mực nước sông vượt báo động II và có khả năng đạt báo động III, tín hiệu cảnh báo được phát để người dân chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó. Lúc này, việc theo dõi liên tục diễn biến mực nước sông trên ứng dụng Hue-S, hệ thống loa cảnh báo và các kênh thông tin chính thống là hết sức cần thiết”, ông Đặng Văn Hòa lưu ý.

Không chủ quan trước tình huống nguy hiểm

Khi nghe tín hiệu cảnh báo, người dân cần chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Trong mưa lũ, bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, lực lượng chức năng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro.

Lũ vượt báo động II, có khả năng đạt báo động III: Còi hú 2 hồi, mỗi hồi 10 giây, giãn cách 10 giây. Ảnh: Anh Phong

“Ở mức độ đặc biệt nguy hiểm như bão khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn hoặc sóng thần, tín hiệu còi hú là cảnh báo về tình huống khẩn cấp, đòi hỏi người dân phải hành động ngay. Trong những tình huống này, yêu cầu quan trọng nhất là chấp hành lệnh sơ tán, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và tuyệt đối không ở lại khu vực nguy hiểm. Mọi người cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, không chần chừ, chủ quan bảo vệ tài sản mà đặt tính mạng của bản thân vào tình huống rủi ro”, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế trao đổi.

Mỗi tín hiệu còi tương ứng với một cấp độ, tình huống thiên tai và yêu cầu ứng phó khác nhau. Vì vậy, nhận biết đúng tín hiệu, hành động kịp thời là cách thiết thực để mỗi người dân chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản khi thiên tai xảy ra.