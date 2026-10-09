Đọc lại báo Huế ngày nay

Ông Nguyễn Hữu Quê, đảng viên thuộc Chi bộ tổ dân phố 9, phường Thuận Hóa cùng cháu gái đọc báo Huế ngày nay. Ảnh: Đức Quang

Bất ngờ và đầy cảm xúc

Trưa 24/8/2026 đi uống cà phê về, nhìn thấy một cuộn giấy tròn tròn, cầm lên xem thử, hóa ra Báo Huế ngày nay! Mừng như bạn thân lâu ngày gặp lại, tôi hối hả đọc từng bài trong những số báo được gửi đến.

Cái gì phù hợp với lão già hưu trí gần 80 tuổi, có hơn 45 năm tuổi Đảng như tôi thì đọc kỹ hơn. Bài nào thấy hay, tâm đắc thì đọc xong lấy bút đánh dấu vào những dòng, những đoạn cần lưu ý nhớ kỹ. Nhờ đó, tuy đã xin miễn sinh hoạt Đảng và Hội Cựu chiến binh nhưng tôi vẫn thấy còn gắn bó mật thiết với mọi chuyển biến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và những chuyện đời thường.

Nhờ bài “Để báo Đảng đến đúng đối tượng và lan tỏa trong bối cảnh mới” của nhà báo Minh Phan, đăng trên số báo ngày 24/8/2026, tôi mới biết vì sao mình được tặng báo Huế ngày nay. Tôi trân trọng cảm ơn Thành ủy Huế về chủ trương tặng báo cho “cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa, nguyên Thành ủy viên trở lên, đảng viên có từ 40 năm tuổi Đảng trở lên và các chi bộ thôn, tổ dân phố”, với tổng kinh phí hơn 9,8 tỷ đồng.

Bồi hồi nhớ lại cảm xúc vui khó tả khi Ban Biên tập quyết định đăng lời mời đối của mình nhân dịp chào Xuân Canh Ngọ - 1990 với vế đối ra là: “Chê số đời, chơi số đề, cố giải sầu, cầu giải số, càng cố càng sầu”. Đã có hơn 150 người hào hứng gửi vế đối lại, nhờ thế mình được làm quen và kết bạn với khá nhiều người.

Để báo Huế ngày nay thực sự đến được với cơ sở và những người có nhu cầu thực sự… thì cần làm thêm những gì, điều chỉnh những gì để đạt hiệu quả của một chủ trương đúng sau khi đã tặng báo? Sau đây là vài thực tế tôi xin phép nêu ra.

Về đối tượng thụ hưởng: Các cán bộ tiền khởi nghĩa, cụ nào còn sống tuổi thấp nhất cũng trên 90 tuổi, mắt đã mờ, tai đã lãng, trí nhớ giảm sút. Với các cán bộ lão thành cách mạng, nay cũng ít nhất là 80 tuổi, tuy nhiều người vẫn tràn đầy tâm huyết với Đảng, với chế độ nhưng đủ thứ bệnh quấy rầy, khiến nảy sinh thêm bệnh lười đọc báo. Có cụ còn bị con cháu khuyên không nên đọc báo hoặc giảm xem tivi vì lý do sức khỏe. Đây chính là những độc giả có nhu cầu thực sự đọc báo Huế ngày nay để nắm bắt, theo dõi thông tin, biết chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền TP. Huế. Nhưng làm cách nào đáp ứng nhu cầu đó? Nếu các cụ còn sức khỏe để dự sinh hoạt Đảng với chi bộ thì còn có cách, nhưng hầu như nếu là đảng viên cao tuổi thì đều miễn sinh hoạt Đảng cả rồi.

Tình hình tương tự với đối tượng là đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên. Tìm hiểu ra, có người coi bệnh viện là nhà và nhiều khó khăn khác không thể nêu ra hết. Cũng rất nhiều đồng đội, đồng chí của tôi ở lứa tuổi này đã yên nghỉ vĩnh hằng. Một số khá đông thực hiện phương châm dưỡng nhàn. Rất hiếm người như tôi vừa nghỉ hưu đã hăng hái nhận nhiệm vụ do Đảng ủy và đoàn thể địa phương giao.

Đồng chí Phạm Văn Chiên, đảng viên xã Hưng Lộc đọc báo Huế ngày nay. Ảnh: Hữu Phúc

Để báo Đảng đến đúng người đọc

Chợt nhớ lại thời mình còn làm việc ở Đảng bộ cơ quan và vài năm sau khi về hưu, tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ nơi cư trú, vẫn đều đặn mỗi lần họp chi bộ lại nghe đọc Báo Thừa Thiên Huế (tên cũ của Huế ngày nay). Một thời gian sau, không hiểu sao, hình thức tốt “đọc báo trước mỗi buổi họp chi bộ” lại không còn được duy trì nơi tôi sinh hoạt.

Nên chăng, Thành ủy Huế cần có hướng dẫn để các chi bộ quan tâm hơn đến việc khai thác thông tin từ báo Đảng trong sinh hoạt định kỳ. Tùy điều kiện thực tế, Bí thư Chi bộ hoặc Chi ủy viên được ủy quyền phải đọc tóm tắt các vấn đề cần thiết trên báo Huế ngày nay để phổ biến cho toàn thể đảng viên dự họp biết. Mỗi lần chỉ chừng 10 - 15 phút trước khi họp là đủ. Khi đó, nếu thực hiện nghiêm, việc đưa báo Đảng về cơ sở sẽ đạt hiệu quả cao, có tác dụng tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

Với các đối tượng khác, nên chăng Văn phòng Đảng ủy hoặc Ban Xây dựng Đảng ở các phường/xã lập danh sách đầy đủ, gửi về các chi bộ để ai có nhu cầu thực sự thì đăng ký nhận báo tặng của Thành ủy. Làm được như vậy sẽ lọc bớt những đối tượng không có nhu cầu thực sự. Thay vào đó, mở rộng đối tượng tặng báo là các tổ trưởng/thôn trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận tổ/thôn/bản, các chi hội trưởng chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... Đây là những người trực tiếp cần nắm rõ các chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương thức hoạt động mới, cách làm hay, gương các điển hình tiên tiến tại địa phương như những bài đã đăng trên báo Huế ngày nay. Khi đó, số lượng đối tượng được tặng có thể tăng hơn hiện nay, nhưng chắc chắn là những đối tượng có nhu cầu sử dụng thực sự.