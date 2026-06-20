Lần đầu ra “biển lớn”

Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tác nghiệp, phỏng vấn đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông cho Đại hội

Chạy đua với thời gian

Giữa dòng người đổ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi - hai phóng viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế chỉ có thể đứng phía ngoài cổng. Không phải vì đến muộn mà bởi chúng tôi chưa có thẻ tác nghiệp.

Tin bài phản ánh không khí chuẩn bị cho Đại hội đã được đăng ký với tòa soạn. Một bên là thời gian đang đếm từng giờ, một bên là quãng đường hơn chục cây số phải vượt qua giữa dòng xe đông đúc của Hà Nội để đến nơi cấp thẻ. Đó là thử thách đầu tiên của chúng tôi trong dịp tác nghiệp vô cùng quan trọng này.

Nhận được thẻ tác nghiệp, cả hai lập tức quay trở lại nơi tác nghiệp. Những hình ảnh đầu tiên về công tác chuẩn bị Đại hội được ghi lại, nhanh chóng xử lý và gửi về Huế. Chiều tối hôm đó, khi bài viết đầu tiên xuất hiện trên các nền tảng của cơ quan báo chí, tôi mới thực sự thở phào.

Thử thách lớn không phải là đưa tin hiện trường mà phản ánh được đầy đủ hoạt động của đoàn đại biểu TP. Huế. Tác nghiệp tại Đại hội có những yêu cầu đặc thù với nhiều lớp kiểm tra an ninh và lịch trình làm việc chặt chẽ. Muốn gặp đại biểu không hề đơn giản. Chúng tôi chỉ có thể liên hệ với thư ký đoàn để nắm lịch trình rồi kiên nhẫn chờ đợi trong những khoảng thời gian giải lao ngắn giữa các phiên làm việc.

Để thực hiện cuộc phỏng vấn đại biểu của đoàn Huế, dù nhiều lần chờ đợi tại khu vực tiền sảnh, chúng tôi vẫn không có cơ hội tiếp cận bởi lịch trình làm việc của các đại biểu diễn ra liên tục. Đến giờ nghỉ trưa, cả hai tranh thủ trao đổi với thư ký đoàn, mong được dành vài phút trong giờ giải lao buổi chiều để thực hiện phỏng vấn. Buổi chiều, chúng tôi có mặt từ rất sớm. Khi thấy đại biểu xuất hiện, cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm vì cơ hội cuối cùng đã đến.

Cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài ít phút nhưng mang đến những thông tin quan trọng về những kỳ vọng, đề xuất của Huế gửi đến Đại hội. Ngay sau đó, tôi tìm một góc nhỏ tại khu vực dành cho báo chí để viết nhanh bản tin gửi về tòa soạn. Khi vừa nhận được thông báo bài đã đăng, chuông báo hiệu phiên làm việc tiếp theo của Đại hội lại vang lên. Chúng tôi lại nhanh chóng trở về vị trí tác nghiệp.

Những ngày ở Đại hội gần như không có khái niệm giờ nghỉ. Mọi công việc đều được tính bằng phút. Chính nhịp độ ấy giúp tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm, sự chủ động và tính chính xác mà nghề báo đòi hỏi trước những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Và kỳ vọng của Huế

Trước chuyến đi, tôi đã hình dung về Đại hội - nơi hội tụ ý chí, khát vọng và trách nhiệm của những người đại biểu đại diện cho hàng triệu đảng viên trong cả nước. Nhưng chỉ khi có mặt tại hiện trường, tôi mới cảm nhận rõ ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này.

Ngày diễn ra phiên trù bị, khi Hà Nội còn phủ dày lớp sương sớm, chúng tôi đã có mặt tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để ghi nhận hoạt động các đoàn đại biểu vào viếng Lăng Bác. Ngày khai mạc, bước vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhìn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc nổi bật trong không gian trang trọng của hội trường, lòng tôi tràn ngập niềm xúc động. Là một phóng viên trẻ đến từ Huế, được trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử ấy là niềm vinh dự lớn lao mà nghề báo mang lại.

Từ khu vực dành cho báo chí, nhìn 1.586 đại biểu có mặt trong hội trường đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng, tôi nghĩ về chặng đường phát triển của Huế và những cơ hội mới khi thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới. Mỗi lần ghi lại hình ảnh đoàn đại biểu Huế, gửi một bản tin về những kiến nghị, đề xuất của địa phương tại Đại hội về tòa soạn, tôi đều cảm nhận rõ trách nhiệm kết nối quê hương với sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Những bài viết gửi về Huế không đơn thuần phản ánh diễn biến Đại hội mà còn chuyển tải những kỳ vọng phát triển của địa phương. Đó là mong muốn về những cơ chế, chính sách mới; là niềm tin vào các định hướng phát triển được Đại hội xác lập; là khát vọng xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng văn hóa, di sản, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mỗi bản tin, mỗi bức ảnh đều góp phần đưa nhịp đập của Đại hội đến gần hơn với bạn đọc quê nhà.

Kỳ Đại hội này cũng đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tác nghiệp với tư cách một cơ quan báo chí hợp nhất. Khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu đa nền tảng cao hơn và mỗi phóng viên phải đảm nhận nhiều vai trò hơn. Áp lực là có thật, nhưng chính áp lực giúp chúng tôi trưởng thành hơn.

Lần đầu theo một kỳ Đại hội, tôi đã đi với tâm thế của một người trẻ còn nhiều bỡ ngỡ. Trở về, tôi hiểu hơn giá trị của sự chủ động, tính chính xác và trách nhiệm của người làm báo trước những sự kiện lớn của đất nước. Được góp phần chuyển tải tiếng nói và kỳ vọng của Huế đến bạn đọc là một dấu mốc nghề nghiệp đặc biệt mà tôi sẽ luôn trân trọng trên hành trình làm báo của mình.