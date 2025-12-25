Khơi dậy trí tuệ người lao động

Người lao động Công ty TNHH MSV tập trung làm việc trên dây chuyền sản xuất, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm

Với sáng kiến “Hệ thống báo động và giám sát chảy tràn hóa chất”, đoàn viên Tạ Quang Huy, Phó Bộ phận Bảo trì - Chế tạo, Công ty TNHH MSV (Khu công nghiệp Phú Bài) đã góp phần bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp (DN).

Anh Tạ Quang Huy cho biết: Trong quá trình phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy, anh nhận thấy nguy cơ rò rỉ, chảy tràn các loại hóa chất như AK35 dùng trong tẩy vải hay hóa chất làm sạch nồi hơi có thể xảy ra ở nhiều khâu. Trước đây, việc phát hiện sự cố chủ yếu dựa vào quan sát thủ công, dễ chậm trễ và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Từ thực tế đó, anh Huy chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ giám sát tự động. Hệ thống được lắp đặt cảm biến tại các vị trí trọng yếu như kho chứa, bồn hóa chất. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cảm biến sẽ kích hoạt còi, đèn cảnh báo tại chỗ và đồng thời gửi thông báo đến điện thoại của người quản lý.

“Mỗi sáng kiến, dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả đều có thể giúp bảo vệ đồng nghiệp và góp phần vào sự phát triển bền vững của DN. Đó là động lực để tôi tiếp tục suy nghĩ và cải tiến”, anh Huy chia sẻ.

Theo ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV, sáng kiến “Hệ thống báo động và giám sát chảy tràn hóa chất” mang lại hiệu quả rõ rệt trên nhiều phương diện. Về an toàn lao động, giải pháp giúp giảm nguy cơ ngộ độc hóa chất, hạn chế cháy nổ, bảo vệ sức khỏe NLĐ. Về môi trường, hệ thống góp phần ngăn ngừa ô nhiễm đất, nước, không khí. Ở góc độ kinh tế và quản lý, sáng kiến giúp DN giảm thiểu thiệt hại tài sản, tránh rủi ro vi phạm các quy định về môi trường, đồng thời nâng cao hình ảnh và tính chuyên nghiệp trong sản xuất.

Không dừng lại ở một cá nhân hay một DN, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đang được triển khai rộng khắp tại các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố, giai đoạn 2023 - 2025, toàn thành phố ghi nhận 28.762 đề tài, sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, làm lợi cho các đơn vị, DN hàng chục tỷ đồng. Nhiều sáng kiến tiêu biểu được áp dụng hiệu quả như sáng kiến “Giảm giá thành nguyên vật liệu đầu vào trong sản xuất xi măng” của đoàn viên Lê Văn Điệp, Đốc công trưởng Công ty CP Long Thọ; sáng kiến “Cải tiến công đoạn đóng bọ (móc cài) trên sản phẩm áo bra” của đoàn viên Võ Văn Hải, Công ty Scavi Huế…

Để tạo động lực lan tỏa phong trào, công tác khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến được Công đoàn thành phố quan tâm đổi mới theo hướng thực chất, minh bạch. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể, Bằng khen cho 74 tập thể, cá nhân, Bằng Lao động sáng tạo cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân.

Từ những sáng kiến bắt đầu ở cơ sở như của đoàn viên Tạ Quang Huy đến bức tranh chung của phong trào thi đua trên toàn thành phố cho thấy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc khơi dậy trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của NLĐ. Đây chính là nền tảng để phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tiếp tục lan tỏa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn mới.