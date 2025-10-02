  • Huế ngày nay Online
Kho bạc Nhà nước hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15/10

Kho bạc Nhà nước bố trí công chức làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để bảo đảm hoàn thành công tác chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 15/10/2025.

Bốn hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178, Nghị định 67

 Kho bạc Nhà nước các khu vực bố trí công chức trực làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: KỲ DUYÊN)

Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ban hành công điện về việc quán triệt, chỉ đạo thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Theo đó, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Phòng giao dịch trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp; Công văn số 1237/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc theo Nghị định 178; Công văn số 19/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện Kết luận 195-KL/TW; Công văn số 15041/BTC-KTN của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Kết luận 195-KL/TW đến toàn thể công chức;

Đồng thời chỉ đạo công chức thuộc Phòng nghiệp vụ, Phòng giao dịch, Ban Giao dịch nhận thức công tác thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định, có hiệu quả.

Công điện cũng yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo các đơn đôn đốc đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước; bố trí công chức trực làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật (ngày 11 và 12/10/2025), bảo đảm công tác chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách, hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc, Kho bạc Nhà nước các khu vực phối hợp các ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản, bảo đảm công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng thông suốt, kịp thời.

Theo nhandan.vn
Kho bạc Nhà nướchoàn thànhchi trả chế độNghị định 178trước ngày 15/10
