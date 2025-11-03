  • Huế ngày nay Online
Hôm nay, Quốc hội làm việc về 9 dự án luật và thảo luận về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay Quốc hội sẽ làm việc về 9 dự thảo luật trong buổi sáng và dành cả buổi chiều thảo luận về Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quốc hội sẽ làm việc về 9 dự thảo luật trong buổi sáng 4/11. (Ảnh: TTXVN)  

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 4/11, Quốc hội sẽ làm việc về 9 dự án dự thảo luật.

Cụ thể, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Sau phần trình bày của hai bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án luật trên.

Tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án này.

Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án luật trên.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Buổi chiều Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Theo vietnamplus.vn
