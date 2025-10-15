Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Sáng 6/4, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thực hiện nghi lễ tuyên thệ tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán: xã Thạnh Xuân, Thành phố Cần Thơ. Đồng chí có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, khóa XIII; XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp, chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến bầu và phê chuẩn bổ nhiệm khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương. Trong ngày mai, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

https://nhandan.vn/dong-chi-tran-thanh-man-tai-dac-cu-chuc-chu-tich-quoc-hoi-khoa-xvi-post953532.html