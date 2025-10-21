Ghi nhận của quốc tế với thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam

Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Ngày 14/10 (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2026-2028 của Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/1/2026.

Thông tin về dấu ấn của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2023-2025; các cam kết, định hướng truyền thông đối ngoại cho nhiệm kỳ 2026-2028, ông Nguyễn Vũ Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, cho biết việc Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 là thể hiện ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với thế và lực mới của đất nước và tâm thế của nước ta sẵn sàng đóng góp nhiều hơn vào giải quyết các vấn đề chung của thế giới; đánh giá khách quan, tích cực của cộng đồng quốc tế đối với những cam kết, nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Đồng thời, kết quả này có được cũng nhờ thành tích trong công tác đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước ta trên tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 125-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Nguyên nhân thành công theo ông Nguyễn Vũ Minh là nhờ chủ trương, đường lối đúng đắn, quan trọng của Đảng, những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo cấp cao và các cấp đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia các hoạt động quan trọng tại Hội đồng Nhân quyền và hoạt động vận động để ta tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.

Trong nhiệm kỳ Hội đồng Nhân quyền 2023-2025, ta đã tạo dựng được hình ảnh Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, xây dựng, có nhiều sáng kiến, đóng góp hiệu quả cho công việc chung, tạo được sự tín nhiệm cao của các nước.

Việt Nam nghiêm túc triển khai các cam kết, nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế về quyền con người, bằng cách thực hiện Kế hoạch tổng thể về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã được phê duyệt, đồng thời hoàn thành chu kỳ IV của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR), đón BCVĐB về quyền phát triển vào thăm Việt Nam, hoàn thành và đối thoại xây dựng với các Ủy ban công ước về các báo cáo quốc gia thực hiện một số công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Công tác vận động được triển khai từ sớm, tiến hành bài bản, nghiêm túc gắn kết giữa khả năng hợp tác song phương với ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhiều nước bạn bè trên thế giới bày tỏ rất trân trọng sự nghiêm túc và cam kết của Việt Nam, đánh giá cao sự cầu thị, lắng nghe quan tâm của các nước. Đồng thời, ta luôn gắn chặt với công tác thông tin tuyên truyền đối nội, đối ngoại về quyền con người, phản bác các lập luận của các thế lực thù địch xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam...

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền; bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chống bạo lực và phân biệt đối xử, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; thúc đẩy bình đẳng giới; bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số; thúc đẩy quyền sức khỏe; quyền việc làm; quyền giáo dục và giáo dục về quyền con người.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần "Tôn trọng và hiểu biết-Đối thoại và hợp tác-Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người"./.