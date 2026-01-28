  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Việt Nam kêu gọi các nước sớm ký và phê chuẩn Công ước Hà Nội

ClockThứ Tư, 28/01/2026 10:06
Từ ngày 26-30/1/2026, tại Vienna (Áo), diễn ra phiên họp Ủy ban đặc biệt xây dựng Quy chế thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban sau khi Công ước được mở ký tại Hà Nội ngày 25–26/10/2025.

Trường học sinh thái - gieo mầm lối sống xanhSon sắt niềm tin theo ĐảngBước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU

Đoàn liên ngành gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Công an tham dự hội nghị

Tại kỳ họp này, Ủy ban tập trung thảo luận dự thảo Quy chế Hội nghị Quốc gia thành viên Công ước Hà Nội, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực thi hiệu quả Công ước ngay sau khi có hiệu lực.

Đoàn liên ngành gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Công an của ta, do Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna làm Trưởng đoàn, đã tham gia phát biểu và đóng góp tích cực vào các nội dung thảo luận của Ủy ban.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định, Việt Nam luôn đề cao tinh thần hợp tác, đồng thuận trong quá trình xây dựng và triển khai Công ước. Đại sứ nhấn mạnh một Quy chế hoạt động rõ ràng, chặt chẽ và dựa trên đồng thuận sẽ là nền tảng thiết yếu để bảo đảm Hội nghị các quốc gia thành viên vận hành một cách hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy khi Công ước có hiệu lực. 

Đại sứ đề nghị các đoàn tham gia thảo luận với tinh thần xây dựng và linh hoạt, nhằm sớm thông qua Quy chế hoạt động, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho việc triển khai Công ước trong thời gian tới. Đồng thời, Việt Nam kêu gọi các quốc gia chưa ký hoặc phê chuẩn sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Công ước có thể nhanh chóng đi vào hiệu lực và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng. Bản thân Việt Nam hiện đang tích cực hoàn tất các thủ tục trong nước và cam kết phê chuẩn Công ước trong thời gian sớm nhất.

Trong khuôn khổ kỳ họp, ngày 26/1/2026, Việt Nam đã cùng với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL) và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy phổ quát hóa và triển khai hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh sau dấu mốc ký kết Công ước tại Hà Nội vào tháng 10/2025, trọng tâm hiện nay là bảo đảm Công ước trở thành một công cụ hiệu quả trên thực tế. Đại sứ khẳng định điều quan trọng không chỉ là ký kết và phê chuẩn, mà là làm thế nào để Công ước được triển khai một cách thiết thực thông qua hoàn thiện pháp luật quốc gia, tăng cường năng lực thể chế và hợp tác quốc tế thường xuyên.

Việt Nam đánh giá cao vai trò bổ trợ lẫn nhau của các tổ chức, cơ quan như IPU, INTERPOL và UNODC, từ hỗ trợ lập pháp, hợp tác thực thi pháp luật đến điều phối quốc tế và xây dựng năng lực. Đại sứ đồng thời tái khẳng định cam kết của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy phổ quát hóa và triển khai hiệu quả Công ước, đặc biệt thông qua các sáng kiến tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển. 

Tọa đàm thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu các nước từ các cơ quan thực thi pháp luật, tư pháp và các đối tác liên quan, tạo không gian trao đổi cởi mở, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác đa phương, góp phần đưa Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng sớm trở thành công cụ toàn cầu hiệu quả trong phòng, chống tội phạm mạng.

https://nhandan.vn/viet-nam-keu-goi-cac-nuoc-som-ky-va-phe-chuan-cong-uoc-ha-noi-post939520.html?gidzl=Vd6uUYvBl6zyRB5wBrouRdnYidmtMRffQpE_SZrRvp4yPReYQGcoPJzak7Pe2RnXDMMoTZTb2JmYAaknRG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Việt Namphê chuẩnCông ướcHà Nội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát

Sáng 27/1, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.

Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát
Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã trải qua chặng đường hơn 35 năm trưởng thành và lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, nổi bật là việc ký kết và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU
Khai mạc Triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội'

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam long trọng tổ chức Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”, chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng; góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò, sứ mệnh lịch sử và quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Điểm nhấn Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Fitur 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế (Fitur 2026) diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha) từ ngày 21-25/1, gian hàng Việt Nam đã trở thành điểm nhấn nhờ chuỗi hoạt động quảng bá điểm đến gắn với trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc trưng.

Điểm nhấn Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Fitur 2026

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top