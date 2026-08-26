Góp đất mở đường chung

Ông Huỳnh Ánh, người tự nguyện hiến khoảng 2.000m² đất mở đường và tích cực vận động người dân cùng chung sức.

Tự nguyện hiến 2.000m2 đất

Những năm đầu trồng cây cao su, vùng đất nơi ông Huỳnh Ánh sản xuất còn nhiều khó khăn. Đường sá chưa hình thành, người dân chủ yếu tự mở lối trên phần đất của từng gia đình để đi lại, vận chuyển nông sản. Năm 2003, khi nhiều hộ bắt đầu phát triển sản xuất, ông Ánh đã dành đất mở một lối đi để bà con thuận tiện hơn trong việc đi lại, làm vườn, khai thác và vận chuyển lâm sản.

Hơn 20 năm sau, câu chuyện ấy tiếp tục được nối dài. Khi xã Bình Điền triển khai chủ trương mở rộng, bê tông hóa tuyến đường tại thôn Tân Quang, gia đình ông Ánh tiếp tục tự nguyện hiến khoảng 2.000m² đất. Phần đất này trải dài khoảng 400m, rộng 5m, có giá trị ước tính hơn 89 triệu đồng.

Với một gia đình làm nông, đất vẫn là tư liệu sản xuất quan trọng. Việc dành một diện tích lớn cho công trình chung vì thế không phải là quyết định nhỏ. Nhưng với ông Ánh, khi con đường hoàn thành, lợi ích mang lại cho người dân lớn hơn phần đất gia đình đã dành ra. “Nhà nước đã vận động thì mình hưởng ứng. Có con đường đẹp, mình cũng mát ruột”, ông Ánh chia sẻ.

Để đi đến quyết định ấy, ông bàn bạc với vợ con và được gia đình thống nhất dành phần đất cần thiết để công trình được triển khai thuận lợi. Ông cũng đề nghị địa phương hỗ trợ giải quyết thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi phần diện tích được tách để làm đường.

“Không có tiền làm việc thiện thì mình có mấy mét đất để hiến làm công ích, đóng góp một phần nho nhỏ”, ông Ánh nói.

Làm trước, vận động sau

Điều đáng nói, những đóng góp của ông Ánh không chỉ dừng lại ở việc hiến đất. Trong quá trình triển khai tuyến đường, ông cùng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và chính quyền cơ sở đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động. Mỗi gia đình có những hoàn cảnh và suy nghĩ riêng, vì vậy, ông cùng các thành viên trong tổ vận động kiên trì giải thích về lợi ích của tuyến đường, lắng nghe những băn khoăn của người dân và cùng chính quyền tìm hướng giải quyết phù hợp.

Việc ông Ánh đi đầu hiến đất đã tạo thêm niềm tin để gia đình anh Trần Phi đồng thuận hưởng ứng. Anh Phi tự nguyện hiến phần đất dài khoảng 200m, rộng mỗi bên 1m, góp phần mở rộng tuyến đường lên khoảng 5,5m, tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Tân Quang Đào Xuân Minh, tinh thần trách nhiệm của gia đình ông Huỳnh Ánh có ý nghĩa tích cực trong việc vận động Nhân dân tham gia xây dựng giao thông ở địa phương. Đối với cán bộ, đảng viên và những người có uy tín trong thôn, việc đi đầu, làm trước có tác dụng tạo sự đồng thuận và nhân rộng trong cộng đồng.

Xã Bình Điền xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn với định hướng phát triển đô thị sinh thái cảnh quan. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền, địa phương tiếp tục lan tỏa những điển hình như gia đình ông Ánh để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện bằng những việc làm cụ thể ở cơ sở.