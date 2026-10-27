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ClockThứ Ba, 27/10/2026 17:55

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác bảo đảm an ninh, trật tự

HNN.VN - Chiều 27/10, UBND thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch tập trung các giải pháp chuyển hóa tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Lê Hoàng 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố; đại diện lãnh đạo Công an thành phố, các sở, ban, ngành. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 40 xã, phường. 

Theo Kế hoạch số 210 ngày 20/10/2026, Ban Chỉ đạo 138 thành phố xác định 5 phường trọng tâm gồm: Thuận Hóa, Phú Xuân, Kim Long, An Cựu và Hương An để chuyển hóa toàn diện tình hình ANTT. Đối với 35 xã, phường còn lại, chính quyền địa phương phải rà soát, lựa chọn các địa bàn, tuyến, điểm nổi lên để tập trung xử lý, không để phát sinh điểm nóng.

Tại hội nghị, đại diện các xã, phường đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh công tác bảo đảm ANTT cần sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị. Trong đó, người đứng đầu các địa phương phải nắm chắc tình hình, xác định rõ những vấn đề nổi cộm để có giải pháp xử lý phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm, thành phố yêu cầu chấn chỉnh các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường du lịch và đời sống người dân như tình trạng chèo kéo, ép giá du khách, vi phạm tiếng ồn, quản lý hoạt động lưu trú và dịch vụ du lịch. Các đợt kiểm tra liên ngành cần được thực hiện đột xuất, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không để tình trạng tái diễn kéo dài. Đồng thời, tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quản lý thuế, hóa đơn điện tử trong hoạt động thương mại, dịch vụ cũng cần được chú trọng nhằm hạn chế thất thu ngân sách, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 các địa phương, đơn vị thường xuyên đánh giá, so sánh kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; kịp thời chấn chỉnh những địa bàn chưa có chuyển biến. Kết quả cuối cùng phải thể hiện bằng những chuyển biến rõ nét về ANTT, kỷ cương đô thị, môi trường du lịch và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, góp phần xây dựng TP. Huế an toàn, văn minh, thân thiện, xứng tầm đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

Hoàng Nhân
 Từ khóa:
Ban chỉ đạo 138an ninh trật tựđiểm nóngđịa bànhuế
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