Những bức tranh ở lại với Huế

Họa sĩ Phan Vũ Tuấn bên tác phẩm của mình.

Họa sĩ Phan Vũ Tuấn kể: “ Hồi mới ra trường, bạn bè cùng lớp đều chọn Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp cả. Cũng có nhà sưu tập tranh hứa hẹn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đón tôi vào TP. Hồ Chí Minh.Tôi biết những thành phố lớn là nơi mình sẽ có điều kiện hơn để sống và sáng tác, nhưng tôi nhất quyết chọn Huế như một định mệnh nghệ thuật của mình. Đến nay, tôi đã ở Huế 14 năm. Dù vẫn thuê nhà trọ để sống và vẽ, tôi có một gia tài là hàng trăm bức tranh về Huế. Đó là gia tài tinh thần rất lớn đối với một họa sĩ trẻ như tôi!

Trò chuyện với Phan Vũ Tuấn, tôi nhận ra mình và Tuấn có nhiều điểm chung. Cùng lớn lên từ ruộng vườn, từ bờ tre, từ mùi rơm rạ và những mùa lụt dềnh lên ký ức quê nhà. Có lẽ vì vậy mà khi xem tranh của Tuấn, tôi thấy trong đó không chỉ là phong cảnh, mà là đời sống tươi rói và thiết thân. Đời sống của những con đường cũ, những rặng tre, những mái nhà rêu phong, những khoảng lặng của thành quách mà người ta chỉ kịp nhận ra khi bước chậm lại.

Tranh trực họa của Tuấn không vẽ để khoe kỹ thuật. Nó giống như những trang nhật ký bằng màu nước, ghi lại những gì đang phai dần. Phố thị Huế trong tranh Tuấn không ồn ào. Nông thôn trong tranh Tuấn không được lý tưởng hóa. Tất cả đều rất thật, rất gần, và có chút gì đó mong manh, như thể chỉ cần một cơn mưa dài là mọi thứ sẽ tan vào ký ức.

Tác phẩm của họa sĩ Phan Vũ Tuấn về Đại Nội Huế

Tuấn nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Mỗi lần tôi về quê mà cứ nhớ Huế cồn cào, như những ngày đầu bước chân lên đất Huế mà nhớ quê rứa…”. Nỗi nhớ ấy cho thấy thành phố này đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của người họa sĩ trẻ. Huế không níu kéo, nhưng ai đã thương rồi thì khó mà dứt.

Phan Vũ Tuấn bắt đầu cầm cọ từ năm 2012 khi còn là sinh viên của Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Ngay từ những bức tranh đầu tiên, anh đều xoay quanh 2 chủ đề chính từ làng quê Hà Tĩnh và Huế. Tuấn tâm sự: “Tôi vẽ làng quê là vẽ bằng ký ức về ngôi làng trung du của tôi ở Hà Tĩnh. Tuổi thơ của tôi làng còn giữ nét mộc mạc, chưa bê tông hóa như bây giờ. Những rặng tre, những đàn gà vịt, đàn cò trắng, lũ trâu bò hay cả cái ổ kiến trên cây cổ thụ đều hiện ra chậm rãi, bình yên trong tranh của tôi. Còn tôi vẽ Huế là vẽ trực họa bằng tình yêu của tôi với xứ sở này. Nếu để ý, tranh của tôi về Huế đều mang những “nốt trầm”.

Tác phẩm của họa sĩ Phan Vũ Tuấn về Trường THPT Hai Bà Trưng.

Đặc biệt là những bức tranh được vẽ sau những lần Tuấn ngắm Huế trong mưa. Mưa làm màu thời gian đậm hơn, làm những vết rêu trên tường thành trở nên sống động. Đại nội Huế trong tranh Tuấn không lộng lẫy, không được nhìn từ góc độ của du lịch. Nó hiện ra như một ký ức tập thể, vừa xa vừa gần, vừa cổ kính vừa rất đời.

“Sống lâu với Huế tôi mới nhận ra, màu của bầu trời Huế, màu nước sông Hương, những khoảnh khắc bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông của xứ Huế đều có một dòng chảy riêng, gam màu riêng”. Tuấn chia sẻ.

Chọn ở lại Huế, Phan Vũ Tuấn dành tình yêu và sự kiên nhẫn để ghi lại những cảnh sắc thân thuộc của thành phố bằng màu nước. Qua những “nốt trầm” trong tranh, người xem có thể nhận ra một góc Huế mình từng đi qua, từng thương nhớ. Nghệ thuật, không cần ồn ào, vẫn được nhớ và thương.