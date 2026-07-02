Việt Nam và bang Minnesota (Hoa Kỳ) tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng chủ trì Tọa đàm với ba tổ chức xúc tiến kinh tế hàng đầu của bang Minnesota gồm Tổ chức Hợp tác kinh tế khu vực Minneapolis-St. Paul mở rộng, Phòng Thương mại Khu vực Minneapolis, Phòng Thương mại Khu vực Saint Paul. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có các cuộc tiếp kiến Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Chủ tịch lâm thời Hạ viện bang Minnesota John Huot, Thượng nghị sĩ bang Minnesota Susan Pha, Bộ trưởng Ngoại giao bang Minnesota Steve Simon và Bộ trưởng Việc làm và Phát triển kinh tế bang Minnesota Matt Varilek.

Tại các cuộc gặp, Thống đốc bang Minnesota cùng các nghị sĩ và lãnh đạo các sở, ngành bang Minnesota khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ y tế, giáo dục, phát triển hạ tầng và kết nối doanh nghiệp.

Chia sẻ với lãnh đạo và đại diện các sở, ngành của bang Minnesota, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, bang Minnesota có nhiều lĩnh vực tiềm năng phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam hiện nay như thương mại, nông nghiệp, công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là cơ hội thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đồng thời đề nghị bang Minnesota tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại bang Minnesota; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và thúc đẩy thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của bang Minnesota và Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại bang Minnesota, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã chủ trì tọa đàm với ba tổ chức xúc tiến kinh tế hàng đầu của bang Minnesota gồm Tổ chức Hợp tác kinh tế khu vực Minneapolis-St. Paul mở rộng, Phòng Thương mại Khu vực Minneapolis, Phòng Thương mại Khu vực Saint Paul. Sự kiện cũng thu hút được sự tham dự của các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, y tế, công nghệ và dịch vụ (Hiệp hội Đậu tương Minnesota, công ty Ecolab... ).

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã đến thăm Trung tâm Sáng tạo của Công ty 3M và trụ sở Medtronic. Đây là hai doanh nghiệp lớn của bang Minnesota đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Đại diện lãnh đạo hai doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và thiết bị y tế.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng đã thăm và làm việc với Đại học Minnesota, một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ. Hai bên trao đổi về tiềm năng tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Minnesota với Việt Nam.

Trao đổi với đại diện Chương trình tiếng Việt và Di sản tiếng Việt thuộc Trung tâm Ngôn ngữ của Trường Khoa học xã hội và nhân văn Đại học Minnesota, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực gìn giữ và quảng bá tiếng Việt trong cộng đồng. Nhân dịp này, Đại sứ đã trao tặng giáo trình tiếng Việt cùng các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa Việt Nam cho Trung tâm Ngôn ngữ của trường.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng đã gặp Giáo sư Yang Dao và đại diện cộng đồng người H’Mông tại bang Minnesota, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Đại diện cộng đồng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước và mong muốn tiếp tục đóng góp vào quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như sự phát triển của quê hương.

https://nhandan.vn/viet-nam-va-bang-minnesota-hoa-ky-tang-cuong-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-tiem-nang-post972830.html