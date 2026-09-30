The Win City phát triển mô hình đô thị tích hợp tại cửa ngõ phía Tây

Từ nhu cầu nhà ở đến mô hình đô thị tích hợp

The Win City có tên pháp lý là Khu đô thị Bình An Đức Hòa, quy hoạch trên diện tích khoảng 13,18 ha. Theo thông tin công bố, dự án gồm 18 tòa tháp, cung cấp gần 6.000 sản phẩm với nhiều loại hình như căn hộ, shophouse, thương mại và văn phòng. Hơn 70% diện tích toàn khu được dành cho hạ tầng, tiện ích và mảng xanh; trong đó diện tích cây xanh, công viên khoảng 26.055 m².

Cấu trúc này cho thấy định hướng phát triển dự án không chỉ dừng ở việc cung cấp không gian lưu trú mà hướng đến hình thành một khu đô thị có nhiều chức năng. Người dân có thể tiếp cận các nhóm dịch vụ thiết yếu ngay trong nội khu, qua đó giảm bớt nhu cầu di chuyển đối với những hoạt động diễn ra thường xuyên.

Theo định hướng của chủ đầu tư, The Win City được phát triển theo mô hình “One Stop Living Hub”, tích hợp các nhóm chức năng Live, Work, Play, Learn, Care và Move. Hệ sinh thái tiện ích được giới thiệu gồm thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Kết nối giao thông là một phần trong bài toán an cư

Vị trí cũng là yếu tố được quan tâm khi đánh giá một khu đô thị, đặc biệt với những người làm việc tại các khu công nghiệp hoặc thường xuyên di chuyển giữa TP.HCM và các đô thị lân cận.

The Win City nằm trên trục Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10), khu vực Đức Hòa, đồng thời kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như Vành đai 3, Vành đai 4, Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú mở rộng và các tuyến cao tốc liên vùng. Theo thông tin từ dự án, vị trí này cách nút giao Vành đai 3 khoảng 5 phút di chuyển.

Với người mua nhà ở thực, khả năng kết nối có ý nghĩa trực tiếp đến thời gian đi làm, học tập và tiếp cận dịch vụ. Vì vậy, bên cạnh diện tích và thiết kế căn hộ, khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế và các trung tâm thương mại cũng trở thành những tiêu chí được xem xét trong quá trình lựa chọn nhà ở.

Đây cũng là cơ sở để The Win City hướng đến nhóm khách hàng gồm gia đình trẻ, chuyên gia và người lao động đang làm việc tại khu vực phía Tây TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Khu vực Đức Hòa hiện có hệ thống khu công nghiệp và cụm công nghiệp phát triển, tạo nhu cầu về nhà ở gắn với nơi làm việc và các dịch vụ đô thị.

Đa dạng loại hình để đáp ứng nhu cầu sử dụng

Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu sản phẩm The Win City là sự đa dạng về diện tích và loại hình căn hộ. Theo thông tin công bố, dự án có căn hộ từ một phòng ngủ, một phòng ngủ cộng đến hai và ba phòng ngủ, bên cạnh shophouse.

Cách phân bổ này hướng đến nhiều nhóm nhu cầu khác nhau. Căn hộ diện tích vừa phải có thể phù hợp với người độc thân, chuyên gia hoặc các cặp vợ chồng trẻ; trong khi căn hai và ba phòng ngủ đáp ứng nhu cầu của gia đình có con hoặc gia đình nhiều thành viên.

Riêng phân khu Victory Heights đang được triển khai gồm sáu block, với tổng cộng 2.822 sản phẩm, trong đó có 2.746 căn hộ và 76 shophouse. Cơ cấu căn hộ gồm một phòng ngủ, một phòng ngủ cộng, hai và ba phòng ngủ. Theo thông tin dự án, căn hộ hai phòng ngủ chiếm tỷ trọng lớn trong phân khu này.

Hệ tiện ích hướng đến nhu cầu sinh hoạt hàng ngày

Trong mô hình “One Stop Living Hub”, tiện ích được xem là một phần cấu thành của khu đô thị thay vì chỉ đóng vai trò bổ sung cho căn hộ. The Win City giới thiệu hệ thống hơn 100 tiện ích, trong đó có Win Edu, Win Mec, khu thương mại Win Mark, công viên, hồ bơi, không gian thể thao và các khu vực phục vụ hoạt động cộng đồng.

Đáng chú ý, Win Mark được quy hoạch là tổ hợp thương mại với các chức năng như trung tâm mua sắm, dịch vụ ăn uống, giải trí, văn phòng và khách sạn. Trong khi đó, hệ thống giáo dục và y tế được định hướng bổ sung các dịch vụ phục vụ cư dân ngay trong khu đô thị.

Việc bố trí nhiều nhóm tiện ích trong cùng một quy hoạch có thể tạo thuận lợi cho cư dân trong sinh hoạt thường nhật, đồng thời góp phần hình thành không gian có hoạt động xuyên suốt thay vì chỉ tập trung vào chức năng lưu trú.

Hướng đến giá trị sử dụng lâu dài

The Win City được phát triển bởi Thắng Lợi Group, với liên danh Thắng Lợi Homes, An Cường và Central tham gia; Central đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng và CBRE được giới thiệu là đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Theo định hướng được công bố, dự án theo đuổi mô hình “Căn hộ cao cấp – Giá quốc dân”, tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực. Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đồng thời đến vị trí, công năng, tiện ích và khả năng cân đối tài chính, mô hình đô thị tích hợp là một hướng tiếp cận nhằm kết hợp không gian ở với các dịch vụ thiết yếu.

Với quy mô hơn 13 ha, gần 6.000 sản phẩm cùng hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ, The Win City Premium được giới thiệu như một phần trong định hướng phát triển tổng thể của dự án The Win City tại cửa ngõ phía Tây. Những yếu tố về kết nối, cơ cấu sản phẩm, tiện ích và tiến độ triển khai sẽ tiếp tục là cơ sở để khách hàng đánh giá mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Thông tin liên hệ

● Địa chỉ: Mặt tiền đường Tỉnh Lộ 10 (DT825), cửa ngõ Tây Sài Gòn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

● Hotline: 0901 39 39 36

● Email: hotro.thewincity@gmail.com

● Gọi ngay 0901 39 39 36 và Nhận Báo Giá