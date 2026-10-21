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ClockThứ Tư, 21/10/2026 14:13

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến với nạn nhân bom mìn và người khuyết tật

HNN.VN - Ngày 21/10, tại xã A Lưới 1, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và UBND xã A Lưới 1 tổ chức khai mạc chương trình tập huấn thuộc Dự án “Tiếp cận kỹ thuật số bao trùm đối với các dịch vụ công dành cho nạn nhân bom mìn, người khuyết tật và các nhóm dân cư yếu thế khác”.

Giúp trẻ có kỹ năng an toàn trong môi trường nướcTrạm công dân số: Dịch vụ công không khoảng cách

Buổi tập huấn sẽ nâng cao năng lực số cho cộng đồng. Ảnh: Văn Định

Chương trình tập huấn tập trung trang bị nhận thức nền tảng và kỹ năng thực tiễn cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, đặc biệt là 10 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn trên địa bàn xã A Lưới 1.

Các đại biểu tham dự được giới thiệu tổng quan về dự án, danh mục các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như, thủ tục xác định mức độ khuyết tật, giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội, cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc, các nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh - thường trú - bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, liên thông khai tử - xóa đăng ký thường trú - mai táng phí, cũng như thủ tục đổi giấy phép lái xe. 

Buổi tập huấn còn có hoạt động thực hành hướng dẫn thao tác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và bồi dưỡng kỹ năng mềm trong công tác tuyên truyền. Lực lượng Tổ Công nghệ số cộng đồng được quán triệt vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân, hỗ trợ đúng mức và đúng cách để người dân làm quen, từng bước tạo lập thói quen tự thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tránh tư tưởng trông chờ hay ỷ lại.

Thông qua buổi tập huấn, địa phương kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực số cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số toàn diện và bền vững tại cơ sở.  

HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
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