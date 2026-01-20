Cuốn sách "Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới" của Hội đồng Lý luận Trung ương vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng đẩy mạnh các hoạt động chống phá thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên vô cùng cấp thiết.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định, phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong thời gian tới.

Xuất phát từ bối cảnh và yêu cầu thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn.

Cuốn sách gồm 27 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia với nội dung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đối với các nội dung trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; các quan điểm của Đảng ta về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, về đường lối, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng...

Đồng thời, đề ra một số định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong điều kiện mới, nhất là trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến đời sống chính trị-xã hội.

Cuốn sách không chỉ khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn, có căn cứ lý luận và thực tiễn để phản bác các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

https://nhandan.vn/dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-giai-doan-moi-post938035.html