  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 20/01/2026 15:29

"Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới"

Cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn gồm 27 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia với nội dung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đối với các nội dung trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng...

Khai mạc Đại hội XIV: Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt NamKhai mạc Đại hội XIV: Toàn văn Diễn văn khai mạc do Chủ tịch nước Lương Cường trình bàyKhai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

 Cuốn sách "Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới" của Hội đồng Lý luận Trung ương vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng đẩy mạnh các hoạt động chống phá thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên vô cùng cấp thiết.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định, phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong thời gian tới.

Xuất phát từ bối cảnh và yêu cầu thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn.

Cuốn sách gồm 27 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia với nội dung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đối với các nội dung trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; các quan điểm của Đảng ta về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, về đường lối, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng...

Đồng thời, đề ra một số định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong điều kiện mới, nhất là trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến đời sống chính trị-xã hội.

Cuốn sách không chỉ khẳng định giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn, có căn cứ lý luận và thực tiễn để phản bác các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

https://nhandan.vn/dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-giai-doan-moi-post938035.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Hội đồng Lý luận Trung ươngbiên soạnĐại hội XIV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25/1, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội không chỉ là dịp tổng kết 40 năm đổi mới, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, trong đó có TP. Huế, đang dành sự quan tâm sâu sắc, dõi theo Đại hội; đồng thời, gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược, có tính đột phá, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng
Kỳ vọng Đại hội XIV: Khoa học – công nghệ là động lực then chốt của phát triển quốc gia

Trong bối cảnh mô hình tăng trưởng truyền thống đang dần chạm trần và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, khoa học – công nghệ không còn là yếu tố hỗ trợ, mà đã trở thành điều kiện quyết định khả năng bứt phá và vị thế phát triển của mỗi quốc gia. Đó cũng là kỳ vọng lớn được đặt ra trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

Kỳ vọng Đại hội XIV Khoa học – công nghệ là động lực then chốt của phát triển quốc gia
Prensa Latina khai trương chuyên mục về sự kiện trọng đại của Việt Nam

Báo điện tử của Hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba đã khai trương chuyên mục “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhằm truyền tải và phổ biến những thông tin chính thống của sự kiện trọng đại này tới bạn đọc quốc tế.

Prensa Latina khai trương chuyên mục về sự kiện trọng đại của Việt Nam
Những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, mùa xuân không chỉ là sự khởi đầu của đất trời, của sinh sôi và tái tạo, mà còn là biểu tượng của những bước ngoặt trọng đại, những quyết định mang tầm vóc lịch sử, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng
Trí tuệ toàn Đảng gắn kết niềm tin của cả dân tộc

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Trí tuệ toàn Đảng gắn kết niềm tin của cả dân tộc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top