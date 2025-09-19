Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu

Du khách tham quan Đại Nội

Hướng đến nhiệm kỳ của đột phá

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ I là dấu mốc quan trọng, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ UBND thành phố. Đây là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên để cùng xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa”.

Khát vọng ấy được cụ thể hóa bằng những mục tiêu mang tính “đột phá”. Giai đoạn 2025 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, nâng thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm vào năm 2030. Đồng thời, khẳng định định hướng đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình phát triển “Di sản - văn hóa - sinh thái - cảnh quan - thân thiện với môi trường và thông minh”.

Du lịch - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn. Huế phấn đấu vào năm 2030 đón 10-12 triệu lượt khách/năm; trong đó có 4 - 5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 60 - 70 nghìn tỷ đồng. Đây sẽ là bước tiến quan trọng để khẳng định Huế là trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.

Mục tiêu quan trọng không kém là thành phố tập trung phát triển hạ tầng - môi trường - đô thị thông minh; hoàn thành hệ thống giao thông chiến lược, xây dựng đô thị xanh, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên trên 70%, đảm bảo thu gom và xử lý trên 98% rác thải sinh hoạt. Những con số này vừa là mục tiêu, vừa là cam kết cho một Huế phát triển bền vững và hiện đại, song vẫn giữ gìn giá trị đặc trưng của một đô thị di sản.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến : “Mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm không chỉ là con số, mà còn là thước đo bản lĩnh lãnh đạo và khả năng khai thác nguồn lực hiệu quả. Đảng bộ UBND thành phố phải giữ vai trò hạt nhân trong việc tham mưu, điều hành, tổ chức thực hiện, tìm kiếm động lực mới cho tăng trưởng”.

Bên cạnh những thành quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của nhiệm kỳ trước: Tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng; thu hút đầu tư còn chậm; năng lực một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo kịp yêu cầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa hiệu quả. Đây chính là những “điểm nghẽn” mà nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần quyết liệt tháo gỡ.

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo

Nếu giai đoạn 2020 - 2025 với nhiều thử thách đòi hỏi sự thích ứng, thì nhiệm kỳ mới được xác định là nhiệm kỳ đột phá. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, tinh thần đoàn kết - đổi mới - sáng tạo được coi là chìa khóa.

Trong phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới với hành trang là những thành quả đã đạt được, nhưng đồng thời cũng với trách nhiệm nặng nề trước kỳ vọng của Nhân dân. Đại hội đã thống nhất phương châm hành động: “Đoàn kết - dân chủ - đột phá - phát triển”. Đó vừa là khẩu hiệu, vừa là cam kết của toàn đảng bộ."

Đoàn kết được đặt lên hàng đầu. Bởi chỉ khi có sự đồng thuận và chung tay của cả hệ thống chính trị cùng người dân, mọi chủ trương, chính sách mới có thể đi vào cuộc sống. Đổi mới là yêu cầu tất yếu. Từ quản trị công, cải cách hành chính, thu hút đầu tư đến phát triển khoa học - công nghệ, Huế cần tư duy mới, cách tiếp cận mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Huế đang hướng tới trở thành trung tâm lớn về văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước.

Trong khi đó, sáng tạo lại là động lực để Huế khác biệt và bứt phá. Theo ông Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế, việc bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ chính là nền tảng. Đảng bộ UBND thành phố phải coi việc phát triển đảng viên trẻ, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu tại Đại học Huế là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hình thành lớp cán bộ vừa hồng vừa chuyên, dám nghĩ dám làm.

Từ góc độ quản lý, UBND TP. Huế đã xác định nhiều giải pháp cho nhiệm kỳ mới, như: Xây dựng đội ngũ cán bộ có “tâm sáng, tài cao, trí lớn”; đẩy mạnh giám sát, kiểm tra dựa trên dữ liệu; gắn cải cách hành chính với văn hóa công vụ liêm chính, tận tụy. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội, khơi thông tiềm năng kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế xanh, du lịch chất lượng cao… sẽ là “đòn bẩy” để Huế đạt mục tiêu tăng trưởng 10%/năm và hướng đến đô thị cấp quốc gia vào năm 2030.

Nhìn lại Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ UBND thành phố không chỉ là dấu mốc trưởng thành, mà còn là lời cam kết trước Nhân dân về một chặng đường mới. Như Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến gửi gắm: “Huế có đầy đủ điều kiện để bứt phá, nhưng thành công chỉ đến khi chúng ta đoàn kết, sáng tạo và quyết liệt hành động”.