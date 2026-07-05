Những cuộc chiến thể lực

Brazil được dự báo gặp khó trước Na Uy. Ảnh: Nhandan.vn

Brazil đón thử thách từ Bắc Âu

Đội bóng Bắc Âu bước vào vòng 16 đội sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Bờ Biển Ngà. Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Martin Odegaard và Erling Haaland, Na Uy không chỉ sở hữu khả năng phản công sắc bén mà còn duy trì cường độ pressing rất cao trong phần lớn thời gian thi đấu. Lối chơi tấn công của Na Uy cũng rất đa dạng. Ngoại trừ trận đấu với Pháp khi HLV Stale Solbakken sử dụng đội hình dự bị, Na Uy đã ghi ít nhất 2 bàn/trận trong hành trình đã qua tại World Cup 2026.

Đại diện Bắc Âu gần như không e ngại việc kéo trận đấu vào những pha tranh chấp tay đôi. Họ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình vượt trội, mạnh trong không chiến và đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định. Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự tự tin cho đội bóng Bắc Âu khi Brazil chưa từng thắng Na Uy tại các kỳ World Cup và các cuộc đối đầu chính thức trước đây.

Lối chơi giàu thể lực của Na Uy có thể sẽ làm khó Brazil. Đội bóng Nam Mỹ thường duy trì khối đội hình trung bình, phòng thủ khu vực và không pressing quá quyết liệt nhằm đảm bảo sự cân bằng. Tuy nhiên, lối chơi này khiến “Selecao” đôi lúc để hổng khoảng trống phía sau hàng thủ trong những đợt phản công của đối thủ, điển hình như bàn thua họ phải nhận trước Morocco ở vòng bảng.

Trong hành trình vừa qua, Brazil duy trì bộ khung với Alisson trấn giữ khung gỗ, Marquinhos - Gabriel ở trung tâm hàng thủ, Casemiro - Bruno Guimaraes “càn quét” nơi tuyến giữa và sự linh hoạt của Cunha - Vinicius trên hàng công. Dù vậy, sức mạnh ở hai hành lang cánh của “Selecao” đang bị đặt dấu hỏi. Bộ đôi hậu vệ cánh Danilo - Douglas Santos đều đã qua thời kỳ đỉnh cao, đặt ra nhiều lo ngại khi phải đối đầu những chân chạy cánh đầy tốc độ của Na Uy. Trong khi đó, khả năng ra sân của Rafinha và Paqueta còn bỏ ngỏ khiến Brazil thiếu đi hai mũi khoan phá từ hai biên.

Chìa khóa của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở khả năng duy trì nhịp độ trong suốt 90 phút, thậm chí 120 phút nếu phải bước vào hiệp phụ. Đối mặt thử thách đến từ Bắc Âu, Brazil cần HLV Ancelotti thể hiện tài cầm quân để giúp Brazil vượt ải.

Anh cần phải phân phối sức bền hợp lý khi thi đấu tại Azteca. Ảnh: Nhandan.vn

Cuộc đua sức bền tại Azteca

Nếu Brazil gặp thử thách từ sức mạnh Bắc Âu thì Anh lại phải đối mặt với một "đối thủ vô hình" chính là độ cao của sân Azteca.

Mexico City nằm ở độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, điều kiện luôn khiến các đội khách gặp rất nhiều khó khăn về thể lực. Không ít đội bóng lớn từng đánh mất lợi thế tại đây khi nền tảng thể lực suy giảm nhanh chóng trong hiệp hai. HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận đội tuyển Anh gần như không có đủ thời gian để thích nghi với điều kiện thi đấu đặc biệt này.

Đó sẽ là lợi thế rất lớn dành cho Mexico. Đội đồng chủ nhà vừa chấm dứt cơn khát chiến thắng ở vòng knock-out World Cup kéo dài từ năm 1986 bằng việc vượt qua Ecuador. Quan trọng hơn, họ gần như chưa để thủng lưới từ đầu giải và đang cho thấy nền tảng thể lực rất ổn định khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, Anh cũng không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Chiến thắng ngược dòng trước CHDC Congo một lần nữa cho thấy bản lĩnh của "Tam sư". Harry Kane vẫn là điểm tựa trên hàng công, trong khi tuyến giữa với Declan Rice, Jude Bellingham và Elliot Anderson có nền tảng thể lực tốt và khả năng duy trì cường độ pressing rất cao. Điều mà người hâm mộ Anh lo lắng nằm ở vị trí hậu vệ phải, khi cả Reece James và Jarell Quansah đều chưa sẵn sàng ra sân, trong khi Djed Spence có màn thể hiện dưới sức trước CHDC Congo ở vòng 32 đội.

Để vượt qua Mexico, Anh cần giải quyết bài toán phân phối sức bền. Nếu đẩy tốc độ lên quá sớm, các cầu thủ rất dễ hụt hơi ở nửa cuối trận bởi điều kiện thi đấu tại Mexico City. Ngược lại, nếu chơi quá chậm, họ sẽ rơi vào đúng thế trận mà Mexico mong muốn với những pha phản công tốc độ cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Đây là trận đấu mà yếu tố thể lực đóng vai trò quyết định. Hai đội đều sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng đội duy trì được cường độ vận động và sự tập trung trong những phút cuối sẽ có nhiều cơ hội giành tấm vé vào tứ kết.