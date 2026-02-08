  • Huế ngày nay Online
Brazil ban bố tình trạng thảm họa thiên tai do mưa lũ

ClockThứ Tư, 25/02/2026 14:58
Ngày 24/2, Chính phủ Brazil đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại thành phố Juiz de Fora, bang Minas Gerais, sau khi mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Ảnh minh họa: Khu vực bị ngập lụt ở Canoas, Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 24/11/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Chính phủ Brazil sẽ giải ngân nguồn ngân sách liên bang và triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, tái thiết tại khu vực bị ảnh hưởng. Thành phố Juiz de Fora là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 16 người thiệt mạng, trong khi thành phố Ubá, cách đó khoảng 111km, ghi nhận 7 người thiệt mạng.

Mưa xối xả bắt đầu từ đêm 23/2 đã khiến hàng trăm người phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ bang Minas Gerais cho biết đang tìm kiếm khoảng 45 người mất tích. Nhiều tuyến phố bị ngập sâu sau khi nước mưa dâng cao trên một con sông và hàng chục vụ sạt lở đất đã được ghi nhận.

Bộ Hội nhập và Phát triển khu vực Brazil cho biết đã cử nhóm kỹ thuật thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự quốc gia tới hiện trường để phối hợp cứu trợ nhân đạo, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và triển khai các biện pháp tái thiết ban đầu.

Tổng thống Lula da Silva đã chỉ đạo huy động khẩn cấp các cơ quan liên bang hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Viện Khí tượng quốc gia Brazil (Inmet) cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới tại khu vực có địa hình đồi núi, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Những năm gần đây, Brazil liên tục hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tháng 5/2024, bang Rio Grande do Sul từng trải qua trận lũ lịch sử làm khoảng 180 người thiệt mạng, nhiều thành phố như Porto Alegre bị ngập trong nhiều tuần.

