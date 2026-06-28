“Ông lớn” gặp “Ngựa ô”

Tham vọng của Nhật Bản tại World Cup 2026 không hề nhỏ. Ảnh: VnExpress

Chưa bao giờ đội tuyển Nhật Bản bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sự tự tin như lúc này. Trước trận ra quân gặp Hà Lan, hậu vệ Yukinari Sugawara tuyên bố đầy mạnh mẽ: "Chúng tôi đến đây để vô địch World Cup". Đó không chỉ là lời nói. "Samurai xanh" đã chứng minh tham vọng bằng những màn trình diễn thuyết phục khi hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 và hòa Thụy Điển 1-1 để giành vé vào vòng knock-out.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản trình diễn lối chơi hiện đại, khoa học, kết hợp hài hòa giữa tốc độ, kỹ thuật và tính tổ chức. Cả ba tuyến vận hành đồng bộ, các cầu thủ không ngại tranh chấp với những đối thủ có thể hình vượt trội.

Đội bóng xứ hoa anh đào còn gây ấn tượng bởi khả năng kiểm soát bóng, phối hợp trong phạm vi hẹp và dứt điểm đa dạng. Trên hết, tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc đã trở thành bản sắc của bóng đá Nhật Bản. Chính tinh thần ấy giúp họ nhiều lần vượt qua khó khăn, tiêu biểu là màn ngược dòng để giữ lại 1 điểm trước Hà Lan.

Trước lượt trận cuối vòng bảng gặp Thụy Điển, nhiều ý kiến cho rằng Nhật Bản sẽ tính toán để tránh gặp Brazil ở vòng knock-out. Tuy nhiên, HLV Moriyasu vẫn chỉ đạo các học trò chơi tấn công với mục tiêu giành chiến thắng. Điều đó cho thấy đội bóng châu Á không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào, kể cả Brazil.

Brazil vẫn luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: VnExpress

Ở phía bên kia chiến tuyến, Brazil vẫn luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng xứ Samba sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Điều mà người hâm mộ chờ đợi là cách HLV Carlo Ancelotti kết nối những cá nhân xuất sắc ấy thành một tập thể đủ sức chinh phục cúp vàng.

Sau vòng bảng, Brazil thi đấu ngày càng ổn định và cho thấy bản lĩnh của một đội tuyển lớn. Dù trước giải họ không được đánh giá cao bằng Argentina, Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nhưng những gì Vinicius cùng các đồng đội thể hiện đã khẳng định Brazil vẫn là thế lực đáng gờm.

Với kinh nghiệm dày dạn của một trong những HLV thành công nhất thế giới, Carlo Ancelotti đang từng bước hoàn thiện lối chơi của Selecao. Đội bóng áo vàng dường như vẫn chưa tung ra tất cả những quân bài chiến lược. Ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland, Vinicius và Matheus Cunha tiếp tục tỏa sáng, trong khi Neymar cũng đã trở lại sân cỏ sau thời gian dài chấn thương. Liệu bộ ba này có cùng đá chính trước Nhật Bản vẫn là điều được người hâm mộ chờ đợi.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Brazil với 11 chiến thắng sau 14 lần gặp Nhật Bản. Cách đây 20 năm, tại World Cup 2006 trên đất Đức, Brazil từng đánh bại Nhật Bản 4-1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ, bóng đá Nhật Bản đã có bước phát triển vượt bậc. Trong lần gặp gần nhất ở trận giao hữu năm 2025, Nhật Bản đã đánh bại Brazil 3-2, cho thấy khoảng cách giữa hai nền bóng đá đã được thu hẹp đáng kể.

Điều thú vị là bóng đá Nhật Bản từng xem Brazil là hình mẫu để học hỏi. Nhiều thế hệ trẻ em Nhật Bản lớn lên cùng những bộ truyện tranh kể về giấc mơ đánh bại đội tuyển Brazil. Giờ đây, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực trên sân cỏ World Cup.

Neymar, Vinicius, Casemiro hay Matheus Cunha sẽ đối đầu với Maeda, Ueda, Ritsu Doan và Suzuki trong cuộc chiến được dự báo đầy hấp dẫn. Nhật Bản của hôm nay không còn là đội bóng chỉ đặt mục tiêu góp mặt ở World Cup. Họ đến giải đấu với khát vọng chinh phục đỉnh cao và sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào.

Brazil vẫn là biểu tượng của kỹ thuật, sự ngẫu hứng và bản lĩnh của những nhà vô địch. Trong khi đó, Nhật Bản là hiện thân của tính kỷ luật, tinh thần Samurai và lối chơi tập thể gần như hoàn hảo. Cuộc đối đầu giữa "vũ công Samba" và "Samurai xanh" vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng, mà còn là cuộc chạm trán giữa hai trường phái bóng đá giàu bản sắc.

Liệu đẳng cấp của Brazil sẽ lên tiếng, hay Nhật Bản sẽ viết nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử World Cup? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút, hoặc nhiều hơn thế, của một trận cầu hứa hẹn bùng nổ.