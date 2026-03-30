UAE với tham vọng đưa 50% dịch vụ Chính phủ vận hành bằng AI chỉ trong 2 năm

ClockThứ Bảy, 25/04/2026 07:19
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vừa công bố kế hoạch chuyển đổi mang tính bước ngoặt khi đặt mục tiêu đưa 50% dịch vụ của Chính phủ liên bang vận hành bằng tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent) trong vòng 2 năm tới. Nếu hoàn thành, UAE sẽ trở thành chính phủ đầu tiên trên thế giới triển khai AI ở quy mô lớn như vậy trong hoạt động quản trị.

Kế hoạch này được Nội các UAE, do Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum công bố, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Theo đó, chiến lược được xác định với lộ trình rõ ràng trong 2 năm, trong đó hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính phủ sẽ được đo lường thông qua tốc độ áp dụng, chất lượng triển khai và mức độ làm chủ AI trong việc tái thiết kế hoạt động quản trị.

Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed nhấn mạnh, AI không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà đã có khả năng phân tích, ra quyết định, thực thi và tự cải thiện theo thời gian thực, qua đó trở thành "đối tác điều hành" giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

Trọng tâm của sáng kiến là ứng dụng các tác nhân AI nhằm tái định hình phương thức quản trị. Các hệ thống này sẽ được sử dụng để thiết kế lại chính sách, quy trình và thủ tục, đồng thời cho phép tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ, qua đó góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả.

"Chúng tôi đầu tư vào con người. Toàn bộ đội ngũ nhân sự liên bang sẽ được đào tạo để làm chủ AI, qua đó hình thành năng lực quản trị dựa trên AI hàng đầu thế giới. Thế giới đang thay đổi, công nghệ tăng tốc, nhưng nguyên tắc của chúng tôi không thay đổi: Lấy con người làm trung tâm. Mục tiêu là xây dựng một chính phủ vận hành nhanh hơn, phản ứng hiệu quả hơn và tạo ra tác động lớn hơn", Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed nhấn mạnh.

Việc triển khai sẽ được thực hiện theo lộ trình tại các bộ, ngành và cơ quan liên bang, trên cơ sở đánh giá liên tục về hiệu quả và tác động trước khi mở rộng trên toàn bộ hệ thống Chính phủ.

Việc đưa tác nhân AI vào vận hành được xây dựng trên nền tảng hơn 20 năm chuyển đổi số của UAE, từ giai đoạn chính phủ điện tử và số hóa dịch vụ, đến phát triển chính phủ di động và các hệ thống tích hợp như nền tảng xác thực danh tính UAE Pass, tiến tới tái thiết kế và tích hợp toàn diện dịch vụ công. Quá trình này được thúc đẩy bởi các chương trình như Government Services 2.0, với định hướng cung cấp dịch vụ chủ động, dựa trên dữ liệu.

Ngay từ năm 2017, UAE đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bổ nhiệm Bộ trưởng về Trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai Chiến lược Trí tuệ nhân tạo UAE 2031...

Theo đánh giá của Đại học Stanford (Mỹ), UAE hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về ứng dụng AI và thu hút nhân tài trong lĩnh vực này.

Theo baochinhphu.vn
