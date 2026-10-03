Đào tạo cán bộ phải sát việc, sát người

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đánh giá cán bộ theo KPI.

Từ việc ở cơ sở

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Mỹ Thượng tập trung ổn định tổ chức. Được hình thành từ xã Phú Mỹ, xã Phú An và phường Phú Thượng, phường có diện tích 28,83km², dân số trên 46.800 người. Địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, một số vị trí phải kiêm nhiệm.

Chị Lê Thị Phượng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Mỹ Thượng cho biết, sau sáp nhập, mỗi công chức phải nâng cao khả năng nghiên cứu, phân tích, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo và thích ứng với áp lực công việc. Phường tiếp nhận thêm thẩm quyền ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế, trong khi có cán bộ chưa được đào tạo đúng chuyên ngành. Vì vậy, vừa làm, vừa học trở thành yêu cầu thường xuyên.

Phụ trách nội vụ, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, chị Phượng phải tham mưu nhiều phần việc mới. Chị đề xuất tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động, mô hình “Nhà văn hóa số gắn với điểm hỗ trợ xã hội số” tại Dưỡng Mong, Tây Thượng; đồng thời, kiến nghị tập huấn về trí tuệ nhân tạo và kỹ năng số.

Theo ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng, tinh gọn bộ máy phải đi cùng nâng cao chất lượng cán bộ và tinh thần phục vụ Nhân dân. Cán bộ không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải nắm địa bàn, hiểu người dân, biết việc nào cần xử lý ngay. Người đi trước hướng dẫn người đi sau; cán bộ chủ động học hỏi, thích ứng với công nghệ; đồng thời cần bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm vì việc chung. Việc đánh giá cán bộ phải dựa vào sản phẩm và kết quả công việc.

Yêu cầu nâng cao năng lực cán bộ cũng thể hiện rõ trong chuyển đổi số. Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, cán bộ không chỉ biết công nghệ mà phải đưa công nghệ vào công việc, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Khi công việc được quản lý bằng sản phẩm, tiến độ và chất lượng, cách làm cũng phải thay đổi theo hướng rõ việc, rõ kết quả.

Tại phường Thuận Hóa, nhu cầu bồi dưỡng cán bộ cũng xuất phát từ thực tế địa bàn. Các không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ, phố đêm và hoạt động dịch vụ, du lịch đòi hỏi cán bộ vừa nắm chuyên môn, vừa có kỹ năng tổ chức, tuyên truyền, phối hợp.

Bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, địa phương cần được tập huấn chuyên sâu để nâng cao năng lực quản lý, đổi mới cách tuyên truyền và khai thác tốt hơn các giá trị văn hóa. Sau sắp xếp, khối lượng công việc tăng, một số cán bộ phải kiêm nhiệm, nên việc thường xuyên cập nhật kiến thức càng cần thiết.

Đặt ra yêu cầu mới cho đội ngũ

Từ những vấn đề phát sinh ở cơ sở, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặt trong yêu cầu chung về xây dựng đội ngũ của thành phố. Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2026 của Thành ủy xác định mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 9/9/2026 để triển khai nghị quyết.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố cử 46 đồng chí tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị K76B.17, 33 đồng chí tham gia K77; khai giảng 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị; tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý với 322 học viên, trong đó có lớp dành cho 29 Chủ tịch UBND cấp xã. Cùng với đó là các chương trình bồi dưỡng quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước về báo chí, ngoại ngữ và các khóa ngắn hạn ở nước ngoài.

Công tác đào tạo được triển khai khá rộng, nhưng yêu cầu mới không dừng ở số lớp hay số người đi học. Điều quan trọng là sau đào tạo, cán bộ có làm tốt hơn công việc được giao, có đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và những nhiệm vụ mới hay không.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ theo vị trí việc làm; rà soát đúng năng lực của từng cán bộ để bố trí, đào tạo phù hợp; đổi mới việc đánh giá theo kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Cùng với kiến thức, cần chú trọng kỹ năng thực tiễn, kỹ năng số và khả năng thích ứng.

Yêu cầu này phải được thể hiện trong sử dụng cán bộ. Cấp ủy, chính quyền cần bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường; ưu tiên cán bộ có năng lực cho cơ sở và những lĩnh vực còn thiếu, yếu. Đào tạo phải gắn với quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh và nhu cầu thực tế; sau đào tạo cần đánh giá bằng công việc, sản phẩm và kết quả cụ thể.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ bảy mở rộng đầu tháng 10/2026, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố yêu cầu đánh giá thực chất đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp xã sau thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Cán bộ đáp ứng yêu cầu thì tiếp tục phát huy; trường hợp chưa đáp ứng thì đào tạo, bồi dưỡng hoặc điều chuyển theo quy định. Đồng thời, cần xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tinh thần chung là đào tạo, bố trí, sử dụng và đánh giá cán bộ phải được đặt trong một quy trình thống nhất. Học đúng cái còn thiếu, làm đúng việc được giao, đánh giá bằng kết quả và sử dụng đúng người sẽ giúp đội ngũ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển TP. Huế trong giai đoạn mới.