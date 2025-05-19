Thôn, tổ dân phố sau sáp nhập: Bám dân, sát việc

Cán bộ tổ dân phố 10, phường Vỹ Dạ gặp gỡ, nắm bắt tình hình và nhu cầu của người dân.

Bám địa bàn, tạo đồng thuận

Chiều một ngày cuối tháng 8, ông Nguyễn Dũng, Tổ trưởng TDP 10, phường Vỹ Dạ cùng cán bộ tổ đến từng nhà nắm tình hình dân cư, rà soát và trực tiếp hướng dẫn những trường hợp chưa cài đặt hoặc chưa sử dụng thành thạo các tiện ích trên VNeID.

Đây là lần đầu ông Dũng được tín nhiệm giao nhiệm vụ tổ trưởng TDP. Địa bàn mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập TDP 7 và TDP 8 trước đây, gồm 737 hộ, phần lớn người dân làm nghề tự do. Để sớm quen người, rõ việc, ông tranh thủ thời gian đến từng kiệt, gặp từng hộ dân. “Khi gần gũi, nắm rõ tâm tư, việc tuyên truyền, vận động cũng dễ tạo được sự tin tưởng và đồng thuận hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Qua những lần đến thăm người dân, cán bộ TDP nắm rõ các hộ có người già, người đau ốm, gia đình neo đơn hay hoàn cảnh khó khăn để chủ động hỗ trợ khi cần thiết. “Cán bộ mới nhưng không xa lạ với người dân vì tổ trưởng đã nhiều lần đến thăm hỏi. Nhờ được hướng dẫn, tôi đã biết sử dụng VNeID để thực hiện một số thủ tục hành chính cho gia đình”, ông Võ Văn Bình, người dân TDP 10 nói.

Hiệu quả của việc bám dân còn được thể hiện qua quá trình vận động 33 hộ nuôi cá lồng trên sông Như Ý tháo dỡ lồng bè, góp phần khơi thông dòng chảy, bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị. Theo ông Lê Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ TDP 10, do việc tháo dỡ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế nên cán bộ phường và TDP đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích chủ trương, lắng nghe khó khăn của người dân. Đến nay, cả 33 hộ đều đã đồng ý tháo dỡ.

“Người dân luôn quan tâm đến quyền lợi và sinh kế của mình. Vì vậy, cán bộ phải giải thích rõ, lắng nghe ý kiến rồi kiến nghị phường có hướng tháo gỡ phù hợp. Khi hiểu chủ trương và thấy mình được tôn trọng, bà con sẽ đồng thuận”, ông Tuấn nói.

Hướng vào nhu cầu thiết thực

Những ngày này, đội ngũ cán bộ TDP Phước Thành, phường Hóa Châu được phân công phụ trách từng cụm dân cư, đến từng nhà rà soát, đối chiếu thông tin đất đai. Những trường hợp còn thiếu, chưa thống nhất hoặc có biến động được ghi nhận để chuyển cơ quan chuyên môn cập nhật; người dân cũng được hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ liên quan.

Vai trò vận động, tập hợp Nhân dân của TDP còn được thể hiện qua việc nâng cấp hai tuyến kiệt với tổng chiều dài khoảng 240m. Từ nguồn xi măng do UBND phường Hóa Châu hỗ trợ, ban điều hành TDP đã vận động các hộ góp công, góp vật tư, chuẩn bị mặt bằng và tham gia thi công. Chỉ sau vài ngày triển khai, hai tuyến kiệt đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại và cải thiện diện mạo khu dân cư.

Ông Phan Ngọc Thắng, Tổ trưởng TDP Phước Thành cho biết, sau sáp nhập, địa bàn tổ gồm ba cụm dân cư không liền kề. Vì vậy, ban điều hành TDP ưu tiên những phần việc gắn trực tiếp với quyền lợi, đời sống người dân để sớm tạo sự gắn kết trên địa bàn mới.

Tại thôn A Năm, xã A Lưới 1, cán bộ thôn hướng dẫn đồng bào tích hợp thông tin an sinh xã hội trên VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi; tuyên truyền phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Thôn còn huy động người dân vệ sinh đường liên thôn, chỉnh trang nhà sinh hoạt cộng đồng, gia cố đèn năng lượng mặt trời và trồng hoa.

Những chuyển động tại TDP 10, TDP Phước Thành và thôn A Năm là những cách làm bước đầu cho thấy chuyển biến tích cực trong hoạt động của các thôn, TDP trên toàn thành phố sau sáp nhập.

Để hỗ trợ cơ sở, các xã, phường tăng cường tập huấn, duy trì giao ban với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng TDP; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cho biết, Thường trực Đảng ủy phường trực tiếp làm việc với từng chi bộ để nắm bắt khó khăn, hướng dẫn xử lý những vấn đề liên quan đến nhân sự, tài sản, nguồn quỹ, nhà sinh hoạt cộng đồng và quản lý địa bàn. UBND phường cũng duy trì giao ban với 14 tổ trưởng TDP, qua đó kịp thời chuyển kiến nghị của người dân đến các bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết.