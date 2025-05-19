  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 08/09/2026 16:03

Thôn, tổ dân phố sau sáp nhập: Bám dân, sát việc

HNN - Với cách làm rõ người, rõ việc và bám sát nhu cầu từng địa bàn, nhiều thôn, tổ dân phố (TDP) sau sáp nhập trên địa bàn thành phố Huế đã sớm bắt nhịp, phát huy vai trò ở cơ sở bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư.

Đi xa để chính sách đến gầnSức mạnh từ dân chủ ở cơ sở Kịp thời giải quyết những vấn đề từ cơ sở

Cán bộ tổ dân phố 10, phường Vỹ Dạ gặp gỡ, nắm bắt tình hình và nhu cầu của người dân. 

Bám địa bàn, tạo đồng thuận

Chiều một ngày cuối tháng 8, ông Nguyễn Dũng, Tổ trưởng TDP 10, phường Vỹ Dạ cùng cán bộ tổ đến từng nhà nắm tình hình dân cư, rà soát và trực tiếp hướng dẫn những trường hợp chưa cài đặt hoặc chưa sử dụng thành thạo các tiện ích trên VNeID.

Đây là lần đầu ông Dũng được tín nhiệm giao nhiệm vụ tổ trưởng TDP. Địa bàn mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập TDP 7 và TDP 8 trước đây, gồm 737 hộ, phần lớn người dân làm nghề tự do. Để sớm quen người, rõ việc, ông tranh thủ thời gian đến từng kiệt, gặp từng hộ dân. “Khi gần gũi, nắm rõ tâm tư, việc tuyên truyền, vận động cũng dễ tạo được sự tin tưởng và đồng thuận hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Qua những lần đến thăm người dân, cán bộ TDP nắm rõ các hộ có người già, người đau ốm, gia đình neo đơn hay hoàn cảnh khó khăn để chủ động hỗ trợ khi cần thiết. “Cán bộ mới nhưng không xa lạ với người dân vì tổ trưởng đã nhiều lần đến thăm hỏi. Nhờ được hướng dẫn, tôi đã biết sử dụng VNeID để thực hiện một số thủ tục hành chính cho gia đình”, ông Võ Văn Bình, người dân TDP 10 nói.

Hiệu quả của việc bám dân còn được thể hiện qua quá trình vận động 33 hộ nuôi cá lồng trên sông Như Ý tháo dỡ lồng bè, góp phần khơi thông dòng chảy, bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị. Theo ông Lê Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ TDP 10, do việc tháo dỡ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế nên cán bộ phường và TDP đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích chủ trương, lắng nghe khó khăn của người dân. Đến nay, cả 33 hộ đều đã đồng ý tháo dỡ.

“Người dân luôn quan tâm đến quyền lợi và sinh kế của mình. Vì vậy, cán bộ phải giải thích rõ, lắng nghe ý kiến rồi kiến nghị phường có hướng tháo gỡ phù hợp. Khi hiểu chủ trương và thấy mình được tôn trọng, bà con sẽ đồng thuận”, ông Tuấn nói.

Hướng vào nhu cầu thiết thực

Những ngày này, đội ngũ cán bộ TDP Phước Thành, phường Hóa Châu được phân công phụ trách từng cụm dân cư, đến từng nhà rà soát, đối chiếu thông tin đất đai. Những trường hợp còn thiếu, chưa thống nhất hoặc có biến động được ghi nhận để chuyển cơ quan chuyên môn cập nhật; người dân cũng được hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ liên quan.

Vai trò vận động, tập hợp Nhân dân của TDP còn được thể hiện qua việc nâng cấp hai tuyến kiệt với tổng chiều dài khoảng 240m. Từ nguồn xi măng do UBND phường Hóa Châu hỗ trợ, ban điều hành TDP đã vận động các hộ góp công, góp vật tư, chuẩn bị mặt bằng và tham gia thi công. Chỉ sau vài ngày triển khai, hai tuyến kiệt đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại và cải thiện diện mạo khu dân cư.

Ông Phan Ngọc Thắng, Tổ trưởng TDP Phước Thành cho biết, sau sáp nhập, địa bàn tổ gồm ba cụm dân cư không liền kề. Vì vậy, ban điều hành TDP ưu tiên những phần việc gắn trực tiếp với quyền lợi, đời sống người dân để sớm tạo sự gắn kết trên địa bàn mới.

Tại thôn A Năm, xã A Lưới 1, cán bộ thôn hướng dẫn đồng bào tích hợp thông tin an sinh xã hội trên VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi; tuyên truyền phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Thôn còn huy động người dân vệ sinh đường liên thôn, chỉnh trang nhà sinh hoạt cộng đồng, gia cố đèn năng lượng mặt trời và trồng hoa.

Những chuyển động tại TDP 10, TDP Phước Thành và thôn A Năm là những cách làm bước đầu cho thấy chuyển biến tích cực trong hoạt động của các thôn, TDP trên toàn thành phố sau sáp nhập.

Để hỗ trợ cơ sở, các xã, phường tăng cường tập huấn, duy trì giao ban với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng TDP; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cho biết, Thường trực Đảng ủy phường trực tiếp làm việc với từng chi bộ để nắm bắt khó khăn, hướng dẫn xử lý những vấn đề liên quan đến nhân sự, tài sản, nguồn quỹ, nhà sinh hoạt cộng đồng và quản lý địa bàn. UBND phường cũng duy trì giao ban với 14 tổ trưởng TDP, qua đó kịp thời chuyển kiến nghị của người dân đến các bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: TUẤN KHOA
 Từ khóa:
thôn tổ dân phốsau sáp nhậpbám dânsát việc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Gắn tái sử dụng với tháo gỡ thủ tục

Do sáp nhập các địa phương, đơn vị nên gần đây trên địa bàn toàn thành phố Huế xuất hiện nhiều công sở dôi dư, không sử dụng, ở vị trí đắc địa. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau và vướng một số cơ chế, chính sách nên phần lớn chưa thể tái sử dụng hoặc đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách.

Trụ sở dôi dư sau sáp nhập Gắn tái sử dụng với tháo gỡ thủ tục
KỶ NIỆM 75 NĂM HỘI NGHỊ TỈNH ỦY Ở NAM DƯƠNG (15/3/1947 - 15/3/2022)
Bài học lịch sử về bám đất, bám dân

Ngày 15/3/1947, tại ngôi nhà của bà Trần Thị Sành (cơ sở cách mạng của ta) ở làng Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế được tổ chức ngay trong vùng địch tạm chiếm.

Bài học lịch sử về bám đất, bám dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top