Củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện Huế - Salavan

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế hội đàm với Đồng chí Daovong Phonekeo, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Salavan

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương của thành phố Huế. Đón tiếp đoàn, về phía tỉnh Salavan, có đồng chí Daovong Phonekeo, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Salavan; Đồng chí Padomphone Sonthany, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Chính quyền tỉnh Salavan cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ vinh dự khi đến thăm, chúc Tết tỉnh Salavan, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử Quốc hội khóa X, Hội đồng Nhân dân các tỉnh khóa V.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn và đoàn công tác trao quà cho tỉnh Salavan nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, Huế - Salavan là láng giềng gần gũi, gắn bó trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục và y tế. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp của Salavan trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cũng như tạo điều kiện triển khai các dự án hợp tác quan trọng giữa hai địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Huế mong muốn chính quyền tỉnh Salavan phối hợp chặt chẽ trong việc dịch chuyển điểm đấu nối tuyến đường giao thông tại cửa khẩu Hồng Vân – Cô Tài và xây dựng mốc 644 Bis, đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư tuyến đường từ ngã ba A Kông đến cửa khẩu Hồng Vân – Cô Tài (khoảng 22km) nhằm sớm hình thành tuyến kết nối vận chuyển hàng hóa từ Salavan qua Cảng Chân Mây trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn và đoàn công tác thăm, động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 192 đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Salavan

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Daovong Phonekeo, Bí thư Tỉnh ủy Salavan bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác thành phố Huế và nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, đặc biệt giữa Salavan và Huế là nền tảng vững chắc để hai địa phương phát triển hợp tác toàn diện. Đồng chí Daovong Phonekeo đánh giá cao kết quả đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và giao lưu nhân dân, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Huế đã trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan. Đoàn cũng đến thăm, động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 192 đang làm nhiệm vụ tại Lào.