Củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện Huế - Salavan

HNN.VN - Chiều 9/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế hội đàm với Đồng chí Daovong Phonekeo, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Salavan  

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương của thành phố Huế. Đón tiếp đoàn, về phía tỉnh Salavan, có đồng chí Daovong Phonekeo, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Salavan; Đồng chí Padomphone Sonthany, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Chính quyền tỉnh Salavan cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ vinh dự khi đến thăm, chúc Tết tỉnh Salavan, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử Quốc hội khóa X, Hội đồng Nhân dân các tỉnh khóa V.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn và đoàn công tác trao quà cho tỉnh Salavan nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay  

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, Huế - Salavan là láng giềng gần gũi, gắn bó trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục và y tế. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp của Salavan trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cũng như tạo điều kiện triển khai các dự án hợp tác quan trọng giữa hai địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Huế mong muốn chính quyền tỉnh Salavan phối hợp chặt chẽ trong việc dịch chuyển điểm đấu nối tuyến đường giao thông tại cửa khẩu Hồng Vân – Cô Tài và xây dựng mốc 644 Bis, đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư tuyến đường từ ngã ba A Kông đến cửa khẩu Hồng Vân – Cô Tài (khoảng 22km) nhằm sớm hình thành tuyến kết nối vận chuyển hàng hóa từ Salavan qua Cảng Chân Mây trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn và đoàn công tác thăm, động viên Đội  quy tập hài cốt liệt sĩ 192 đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Salavan  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Daovong Phonekeo, Bí thư Tỉnh ủy Salavan bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác thành phố Huế và nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, đặc biệt giữa Salavan và Huế là nền tảng vững chắc để hai địa phương phát triển hợp tác toàn diện. Đồng chí Daovong Phonekeo đánh giá cao kết quả đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và giao lưu nhân dân, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Huế đã trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan. Đoàn cũng đến thăm, động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 192 đang làm nhiệm vụ tại Lào.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiếu
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 10 năm Hợp tác Mê Công-Lan Thương

Tuần lễ Mê Công-Lan Thương kỷ niệm 10 năm Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công-Lan Thương đầu tiên vừa kết thúc sau nhiều ngày các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại 6 quốc gia thành viên, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Kỷ niệm 10 năm Hợp tác Mê Công-Lan Thương
Kim Long Motor Huế thiết lập hệ thống phân phối tại Thái Lan

Ngày 4/4, ông Hồ Công Hải, đồng Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, R&D và phát triển Kim Long Motor cho biết, Công ty Kim Long Motor đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Kijsetthi Mobility (Thái Lan) để phân phối các dòng xe bus tại thị trường Thái Lan.

Kim Long Motor Huế thiết lập hệ thống phân phối tại Thái Lan
Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Huế và thành phố Krems

Chiều 3/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Krems (Cộng hòa Áo) do Thị trưởng Peter Molnar dẫn đầu. Tham gia đoàn có Đại sứ Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos và Tiến sĩ Heinz Boyer, Chủ tịch Trường Đại học IMC Krems, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan của hai bên.

Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Huế và thành phố Krems
Thúc đẩy giao lưu, hợp tác phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương

Mới đây, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra Hoạt động giao lưu phụ nữ "Tuần lễ Mekong-Lan Thương" năm 2026 với chủ đề "Tập hợp sức mạnh của phụ nữ, cùng hướng tới tương lai".

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương

