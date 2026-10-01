Công ty Điện lực Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa

Công ty Điện lực Huế tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho ông Hồ Văn Di vào sáng 1/10.

Cụ thể ,vào sáng 1/10, HPC phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Văn Di, trú tại thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5. Đây là căn nhà thứ 5, hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2026 của đơn vị. Có căn nhà mới, ông Di vui mừng vì thoát khỏi tình cảnh sống trong căn nhà cũ tạm bợ, đảm bảo cuộc sống ổn định, nhất là vào mùa mưa bão.

Theo thông tin từ HPC, 4 căn nhà trước đó lần lượt hoàn thành, bàn giao tại các địa phương là: nhà bà Lê Thị Lương, TDP Khe Trăn, phường Phong Điền; nhà ông Nguyễn Văn Lúc, thôn 4, xã Bình Điền; nhà ông Hồ Văn Ben, thôn 3, xã Long Quảng, Nam Đông; nhà ông Đinh Văn Đá, TDP Lại Lộc, phường Dương Nỗ.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phân bổ 350 triệu đồng cho HPC để hỗ trợ xây dựng các căn nhà nói trên, mức hỗ trợ 70 triệu đồng/căn. Các hộ được lựa chọn trên cơ sở khảo sát thực tế hoàn cảnh và điều kiện nhà ở, ưu tiên những gia đình đang ở nhà tạm, xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là tại các địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt. Bên cạnh hỗ trợ giá trị tiền mặt, vào dịp khánh thành nhà mới, công đoàn HPC còn trao tặng thêm cho các gia đình phần quà, gồm vật dụng sinh hoạt thiết yếu, như: tủ lạnh, quạt máy, bếp ga…

Ngoài nguồn hỗ trợ từ EVNCPC, HPC phối hợp với chính quyền địa phương vận động kêu gọi các gia đình huy động thêm nguồn lực của người thân, địa phương, mạnh thường quân để hoàn thiện nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế.

Công ty Điện lực Huế hỗ trợ mỗi căn nhà tình nghĩa với giá trị tiền mặt là 70 triệu đồng.

Đại diện các chính quyền địa phương có gia đình được hỗ trợ xây nhà mới cho biết, sự quan tâm của HPC và EVNCPC có ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình còn khó khăn về nhà ở. Những căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của doanh nghiệp với địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Theo ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn HPC, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của ngành Điện đối với cộng đồng. Việc hoàn thành 5 căn nhà trước mùa mưa bão góp phần giúp các gia đình yên tâm sinh sống, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, HPC tiếp tục gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn.