Công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thành ủy tổ chức lễ công bố các quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026), Huế ngày nay có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế.

Thưa đồng chí, qua thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ thời gian qua, đâu là những chuyển biến rõ nét nhất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố Huế?

Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý. Việc sắp xếp không chỉ là điều chỉnh đầu mối, chức năng, nhiệm vụ mà còn đòi hỏi đổi mới cách vận hành, phân công trách nhiệm và sử dụng cán bộ phù hợp thực tiễn.

Từ ngày 1/7/2025, thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kéo theo những thay đổi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ thành phố đến cơ sở. Việc sắp xếp tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đơn vị hành chính cấp xã được triển khai đồng bộ, hướng đến bảo đảm hoạt động liên tục.

Cùng với kiện toàn tổ chức, thành phố chú trọng bố trí cán bộ theo phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm, sở trường và yêu cầu vị trí. Thành phố đã điều động, biệt phái 36 trường hợp từ cấp thành phố về cấp xã, trong đó có cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giữ chức vụ chủ chốt tại xã, phường.

Sắp xếp bộ máy mới là bước đầu. Quan trọng hơn, mỗi cơ quan phải hoạt động hiệu quả, cán bộ phát huy năng lực và công việc được giải quyết thông suốt. Công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục nắm thực tiễn, tham mưu tháo gỡ vướng mắc, đánh giá tổ chức và cán bộ bằng kết quả nhiệm vụ, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế.



Từ yêu cầu vận hành bộ máy mới, theo đồng chí, công tác tham mưu tổ chức, cán bộ đang đứng trước những yêu cầu cao hơn như thế nào?

Khi bộ máy và phương thức thực hiện nhiệm vụ thay đổi, công tác tham mưu phải chủ động đổi mới. Cần chuyển từ xử lý theo quy trình đơn thuần sang nghiên cứu, dự báo, nắm tình hình và đề xuất giải pháp; từ chú trọng bố trí đủ người sang quan tâm chất lượng, năng lực thực thi và kết quả đầu ra.

Công tác tham mưu phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định, sát thực tiễn. Mọi quyết định về tổ chức, cán bộ đều tác động đến chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và sự phát triển của mỗi cá nhân. Vì vậy, phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy trình, phát huy trách nhiệm tập thể và người đứng đầu.

Chất lượng thông tin là căn cứ quan trọng của tham mưu. Đánh giá tổ chức phải dựa vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng và hiệu quả công việc; đánh giá cán bộ phải căn cứ phẩm chất, năng lực, quá trình công tác, sản phẩm cụ thể và uy tín thực tiễn.

Cán bộ làm công tác tổ chức cần nắm chắc tình hình sau sắp xếp, lắng nghe phản ánh từ cơ quan, đơn vị và người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Vướng mắc về phân công, chuyên môn, điều kiện thực thi công vụ cần được nhận diện sớm để tham mưu giải pháp. Người làm tổ chức cần có tầm nhìn tổng thể, am hiểu thực tiễn, nắm chắc nguyên tắc nhưng không máy móc; thận trọng nhưng không để chậm đổi mới, công tâm và có trách nhiệm trong từng đề xuất.

Xin đồng chí cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy cần đổi mới công tác tham mưu sử dụng cán bộ ra sao để phát huy đúng năng lực, sở trường của từng cán bộ?

Sử dụng cán bộ là khâu đặc biệt quan trọng. Vì vậy, phải tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy bố trí cán bộ căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tiễn, sở trường và triển vọng phát triển, không chỉ dựa vào cơ cấu. Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực từng nhóm vị trí; tham mưu bố trí đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, gắn nhiệm vụ với quyền hạn và kết quả.

Người đứng đầu giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Cần hiểu năng lực từng người, giao nhiệm vụ phù hợp, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ được thử thách, trưởng thành.

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với nhu cầu thực tế. Đào tạo không nên dừng ở việc hoàn thành chương trình, được cấp chứng chỉ mà phải nâng cao tư duy, kỹ năng quản lý, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và xử lý vấn đề mới.

Mỗi quyết định cần cân nhắc yêu cầu trước mắt, chiến lược lâu dài, năng lực cá nhân và nhiệm vụ chung, tạo điều kiện để cán bộ phát huy sở trường, khắc phục hạn chế qua thực tiễn.

Cán bộ chủ chốt các sở, ngành, địa phương tham gia hội nghị triển khai các quy định, kết luận mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Theo đồng chí, công tác cán bộ cần tạo môi trường như thế nào để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung?

Muốn khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, phải xây dựng môi trường dân chủ, công tâm, minh bạch; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và đánh giá công bằng kết quả. Cán bộ cần biết mình được giao nhiệm vụ gì, có quyền hạn đến đâu và được xem xét, bảo vệ như thế nào khi hành động vì lợi ích chung, đúng nguyên tắc, quy định.

Cần đổi mới đánh giá theo hướng thực chất, lấy phẩm chất chính trị, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm căn cứ. Phải khắc phục việc đánh giá hình thức, cào bằng. Người có sáng kiến, giải quyết việc khó cần được ghi nhận; người né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm phải được chấn chỉnh và xem xét trách nhiệm.

Cần phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, phạm vi chủ động, tạo điều kiện đề xuất sáng kiến và thử nghiệm cách làm mới phù hợp quy định, đi đôi với theo dõi, kiểm tra kết quả.

Việc xem xét, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo phải khách quan, căn cứ động cơ, quá trình thực hiện, bối cảnh và kết quả. Cần phân biệt hạn chế phát sinh khi chủ động làm vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc thiếu trách nhiệm. Khuyến khích đổi mới không đồng nghĩa buông lỏng kỷ luật; quyền chủ động phải gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.

Người đứng đầu phải nêu gương, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, dám chịu trách nhiệm và tạo điều kiện cho cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. Khi cán bộ được trao đúng quyền, giao rõ việc, đánh giá công bằng và bảo vệ phù hợp, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến sẽ được phát huy.

Thưa đồng chí, để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Huế trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong công tác tổ chức, cán bộ?

Ban Tổ chức Thành ủy xác định tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu trước mắt và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị.

Trọng tâm là tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chặt chẽ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đề cao trách nhiệm cấp ủy và người đứng đầu, bảo đảm công tác cán bộ khách quan, công tâm, đúng quy định.

Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu cấp ủy, chính quyền, rà soát việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 sát thực tế. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã sau sắp xếp, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên; ứng dụng công cụ đo lường kết quả công việc như KPI, OKR phù hợp điều kiện thực tế. Công nghệ phải góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ khách quan, khoa học, minh bạch và bảo đảm quy định về dữ liệu.

Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, xử lý vi phạm và tổng kết thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách. Cần lắng nghe cơ sở, nhận diện đúng vấn đề phát sinh, tham mưu giải pháp phù hợp, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống là dịp để cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, rèn luyện đạo đức, nâng cao chuyên môn và trách nhiệm. Với tinh thần công tâm trong đánh giá, chặt chẽ trong tham mưu, sâu sát thực tiễn, ngành tiếp tục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phục vụ mục tiêu phát triển thành phố Huế nhanh và bền vững.