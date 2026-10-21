Bộ Chính trị ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Duy Linh)

Theo Quyết định số 658-QĐ/TW (Quyết định), Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; là cơ quan định hướng về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Quyết định nêu rõ, Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược công tác tư tưởng; đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tư tưởng, định hướng nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng theo lĩnh vực được phân công; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực được phân công. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quảng bá Di sản Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước. Chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Định hướng xử lý các vấn đề, vụ việc, sự kiện nhạy cảm, phức tạp tác động đến tư tưởng, nhận thức và dư luận xã hội. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, thông tin tuyên truyền. Định hướng tư tưởng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở. Chỉ đạo, định hướng truyền thông chính sách trong toàn hệ thống chính trị. Chủ trì hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của đất nước; ngày lễ quốc tế.

Thẩm định các đề án xây dựng Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tuyên giáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham gia thẩm định, đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. Tham gia thẩm định, đánh giá tác động về tư tưởng, dư luận xã hội đối với những đề án, nhiệm vụ, chính sách thuộc lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có liên quan đến công tác tuyên giáo. Thẩm định, hiệp y, cho ý kiến đối với nhân sự lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật và các hội, liên hiệp hội trong công tác tuyên giáo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Về tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban và một số Phó Trưởng ban, trong đó có Phó Trưởng ban kiêm nhiệm; cơ cấu tổ chức gồm các vụ, đơn vị. Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm. Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên, lao động hợp đồng phục vụ công tác của Ban.

Quyết định số 658-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2026, thay thế Quyết định số 246-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

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