Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình tại Nepal

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Ngày 11/9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị thông tin về tình hình người Việt Nam tại Nepal và khuyến cáo công dân Việt Nam trước những diễn biến gần đây tại Nepal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, trước những diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát tình hình, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin, khả năng công dân Việt Nam gặp nạn, đồng thời đề nghị bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nepal.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay, chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Trước những diễn biến này, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có biểu tình, bạo loạn, nhất là tại thủ đô Kathmandu, Nepal và các khu vực có nguy cơ về an ninh, an toàn.

Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; chủ động tiến hành biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân, đồng thời thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Công dân Việt Nam nếu không có công việc thật sự cần thiết cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi đến Nepal.

Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ, công dân có thể liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân +917042035588; email consularsection@vietnamembassydelhi.in, hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao (+84) 981.848.484.