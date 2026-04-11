Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến sân bay Ciampino, thành phố Rome, Cộng hòa Italia. (Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN)

Sau khi Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ chính trị giữa hai nước được củng cố và phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 1/2013, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường, kết nối địa phương. Đặc biệt, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp. Gần đây nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm Italia năm 2019, Phó Chủ tịch Hạ viện Italia Marina Sereni thăm Việt Nam tháng 1/2014.

Về hợp tác kinh tế, Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 7,3 tỷ USD, tăng gần 115% so năm 2013. Italia cũng là thành viên EU đầu tiên trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Hợp tác khoa học-công nghệ giữa hai nước ngày càng phát triển với các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp nhu cầu và tiềm năng của hai bên, nổi bật gần đây có Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2024-2026. Trong khi đó, hợp tác lĩnh vực văn hóa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày/tuần văn hóa Việt Nam-Italia, các buổi biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điện ảnh, thời trang được tổ chức thường xuyên.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao nhất của Italia; dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Italia; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italia… Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử Quốc hội khóa XVI và việc kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên hiện thực hóa Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Italia, cũng như Kế hoạch hành động về hợp tác song phương theo giai đoạn; thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia, góp phần củng cố, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

