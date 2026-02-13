Mỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi (phải) và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 16/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tham gia đàm phán có đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, đại diện cho Washington. Về phía Iran, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi dẫn đầu một phái đoàn được mô tả là “ngoại giao và chuyên môn” tham dự đàm phán.

Ngày 16/2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi xác nhận Tehran có thể thảo luận việc giữ lượng urani làm giàu ở mức 60% như một minh chứng cho sự linh hoạt, song kiên quyết bác bỏ khả năng không làm giàu urani trên lãnh thổ Iran.

Cuộc gặp diễn ra sau vòng đàm phán đầu tiên tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman ngày 6/2, được hai bên đánh giá là “khởi đầu tích cực”, nhưng chưa đạt được đột phá rõ rệt.

Ngày 16/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gián tiếp tham gia đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu như các bên không đạt được thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước này cũng như chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, phía Tehran vẫn liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này nhận định lập trường của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân đã trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên, niềm tin giữa hai bên vẫn ở mức rất thấp, nhất là sau khi các nỗ lực đàm phán trước đó đổ vỡ do các cuộc không kích từ phía Israel dẫn đến cuộc xung đột kéo dài 12 ngày có sự tham gia của quân đội Mỹ hồi năm ngoái.

