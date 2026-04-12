Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran sau thời hạn do Mỹ đặt ra

Báo Times of Israel ngày 13/4 cho biết lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran đã có hiệu lực sau khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trôi qua.

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã được thông báo về việc “các hạn chế tiếp cận hàng hải đang được thực thi ảnh hưởng đến các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm các địa điểm dọc theo Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Biển Arab phía Đông eo biển Hormuz.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng của họ “sẽ bắt đầu thực hiện phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10 giờ sáng 13/4 theo giờ miền Đông” (21 giờ theo giờ Việt Nam), phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Trump.

Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Tuy nhiên, lực lượng này “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran".

Phát biểu họp báo, ông Dominguez nói: “Theo luật pháp quốc tế, không quốc gia nào có quyền cấm quyền đi qua vô hại hoặc quyquốcền tự do hàng hải qua các eo biển quốc tế được sử dụng cho quá cảnh quốc tế".

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran “đang được duy trì” và các nỗ lực đang được tiến hành để đạt được một thỏa thuận sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên vào cuối tuần không thành công.

Phát biểu tại phiên họp Nội các, ông Shehbaz Sharif nhấn mạnh: “Thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được duy trì và ngay lúc này, nỗ lực tối đa đang được tiến hành để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng”.

