Chủ động ứng phó mưa bão; không để bị động, bất ngờ

Đồng chí Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 40 xã, phường trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá, nhận diện diễn biến thời tiết, những tác động của thiên tai từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời đánh giá công tác ứng phó của các cấp, các ngành và địa phương; tập trung bàn các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với mưa bão, lũ lụt trong những tháng cuối năm; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 10/9, trên địa bàn thành phố bắt đầu xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng đầu tiên của mùa mưa năm nay. Trong đó, tháng 10 và tháng 11 được xác định là thời kỳ cần đặc biệt đề phòng các đợt mưa lớn và lũ. Đáng lưu ý, tổng lượng mưa cả mùa được nhận định có xu hướng thấp, song điều đó không đồng nghĩa với việc nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cực đoan cũng giảm.

Từ nay đến cuối năm, Huế có khả năng chịu ảnh hưởng của từ 1 - 2 cơn bão. Dự báo có khoảng 3 - 5 đợt lũ, tập trung chủ yếu trong tháng 10 và tháng 11. Đỉnh lũ lớn nhất khả năng đạt báo động 3 và trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và những khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lũ…

Trên cơ sở các ý kiến tham luận, đánh giá của các đơn vị, địa phương tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống và ứng phó với mưa lớn, bão lũ. Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, tinh thần phải chủ động từ sớm, từ xa; chuẩn bị kỹ các phương án ứng phó theo từng tình huống, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến phức tạp của thiên tai.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và rà soát các phương án ứng phó; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, kịp thời thông tin về diễn biến thời tiết, mực nước đến người dân để chủ động phòng tránh. Các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp; rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các công trình giao thông, nhất là các tuyến dọc khu vực ven biển, đầm phá; các công trình di tích; đồng thời vận hành các hồ đập hợp lý, bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tại Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra, rà soát các tuyến giao thông trọng yếu thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở nhằm có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các địa phương chủ động hỗ trợ người dân giằng chống nhà cửa; chuẩn bị đầy đủ vật tư, lương thực, thực phẩm, thuốc men và các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng lưu ý các đơn vị, địa phương chuẩn bị phương án bố trí nơi đậu, đỗ an toàn cho phương tiện của người dân khi nước dâng cao; bảo đảm việc neo đậu tàu thuyền an toàn, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác ứng phó thiên tai. Việc chủ động chuẩn bị các phương án, lực lượng và phương tiện ngay từ sớm được xem là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, lũ lụt gây ra trong những tháng cuối năm 2026.