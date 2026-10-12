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Hướng dẫn kỹ năng tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ tại cơ sở

HNN.VN - Sáng 21/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UBND phường Phú Xuân tổ chức hội nghị hướng dẫn tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ cho cán bộ tổ dân phố và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai trên địa bàn phường.

Ứng phó nguy cơ sạt lở từ những điểm xung yếuHướng dẫn tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ cho lực lượng cơ sởỨng phó thiên tai bằng công nghệ thông minhTiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ tại TP. Huế

 Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống quan trắc tự động, cảnh báo mưa lũ tại các khu vực xung yếu. 

Tại hội nghị, báo cáo viên của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ; cách nhận biết mực nước trên các sông theo từng cấp báo động; hệ thống tháp báo lũ thông minh, camera trực tuyến và cách thức truy cập thông tin.

Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về hệ thống loa cảnh báo công suất lớn, những việc cần thực hiện trước, trong và sau khi xảy ra bão, lũ cũng như phương thức liên hệ trong các tình huống khẩn cấp.

Thông qua hội nghị, cán bộ tổ dân phố và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại phường Phú Xuân có thêm kiến thức, kỹ năng tiếp cận thông tin cảnh báo, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra.

Chiều cùng ngày, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế tiếp tục phối hợp tổ chức hội nghị với nội dung tương tự cho cán bộ tổ dân phố và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai trên địa bàn phường Thuận Hóa.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Hướng dẫnthông tin cảnh báomưa lũChi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu.
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