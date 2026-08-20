Gắn hoạt động lễ hội với bài toán thương hiệu thanh trà Huế

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Lễ hội.

Lễ hội diễn ra đến ngày 31/8, thu hút người dân, du khách cùng đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các hộ trồng thanh trà tham gia.

Lễ hội hướng đến tạo không gian trao đổi về phát triển nông nghiệp sinh thái trong bối cảnh mới; đồng thời tăng cường liên kết giữa “5 nhà”: nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, tín dụng và logistics. Sự gắn kết giữa các bên sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định và đưa thương hiệu “Thanh trà Huế” đến với các thị trường trong nước và quốc tế.

Để thực hiện định hướng này, phường Thủy Xuân đưa ra các cam kết: bảo tồn, phát triển diện tích thanh trà gắn với không gian nhà rường và bảo vệ môi trường sinh thái. Địa phương sẽ hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ nhằm duy trì chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, phường tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm và xây dựng các tour du lịch sinh thái, trải nghiệm tại vùng trồng thanh trà.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá, qua tám lần tổ chức, Lễ hội Thanh trà Huế ngày càng khẳng định vai trò là một hoạt động văn hóa, kinh tế và du lịch có ý nghĩa. Lễ hội góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối sản xuất với thị trường, giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người Huế đến người dân, du khách trong và ngoài thành phố. Thành phố đánh giá cao sự chủ động, tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, bà con nhà vườn và người dân phường Thủy Xuân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị cây thanh trà và không gian nhà vườn Huế. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố phát biểu khai mạc Lễ hội Thanh trà Huế.

Để nâng cao giá trị và vị thế của thanh trà Huế, bà Nguyễn Thị Ái Vân đề nghị, địa phương cần tiếp tục bảo tồn, nâng cao chất lượng vùng trồng thanh trà; gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn không gian nhà vườn, cảnh quan và những giá trị văn hóa đặc trưng của Huế; đẩy mạnh liên kết giữa nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị phân phối; từng bước xây dựng chuỗi giá trị ổn định, nâng cao chất lượng, mẫu mã và thương hiệu thanh trà Huế.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản và chế biến cũng cần được tăng cường. Các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp cần nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm từ thanh trà, qua đó nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hoạt động lễ hội cần gắn với phát triển du lịch; khai thác lợi thế nhà vườn, cảnh quan sông Hương và các giá trị văn hóa để hình thành những sản phẩm trải nghiệm, đưa Thủy Xuân trở thành điểm đến trong hành trình khám phá Huế. Lễ hội cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức; tăng cường quảng bá trên các nền tảng số; mở rộng kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và du khách, hướng đến xây dựng Lễ hội Thanh trà Huế trở thành một thương hiệu văn hóa, du lịch của thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, phát triển thanh trà không chỉ là câu chuyện của một sản phẩm nông nghiệp mà còn gắn với việc gìn giữ một phần bản sắc Huế, bảo tồn không gian nhà vườn và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp cùng tâm huyết của bà con nhà vườn, thanh trà Huế sẽ tiếp tục được nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế là sản phẩm đặc trưng gắn với thương hiệu Huế.

Sản phẩm thanh trà của các nhà vườn tại ngày hội.

Trong ba ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như: trưng bày, giới thiệu thanh trà thương phẩm, nông sản và thực phẩm an toàn; hội thi ẩm thực với các món ăn, thức uống chế biến từ thanh trà; biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động giao lưu giữa những địa phương có vùng trồng thanh trà. Du khách còn có thể tham gia các tour tham quan nhà rường cổ, trải nghiệm tại những vườn thanh trà đang vào vụ và tìm hiểu đời sống, văn hóa nhà vườn Huế.

Thông qua lễ hội, phường Thủy Xuân hướng đến quảng bá giá trị của thanh trà Huế, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường; đồng thời khai thác không gian nhà vườn, cảnh quan sinh thái để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với vùng trồng đặc sản địa phương.