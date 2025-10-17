EU nhất trí dành 1,8 tỷ USD để đẩy mạnh phát triển quốc phòng

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/10, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về Chương trình phát triển ngành công nghiệp quốc phòng (EDIP) với ngân sách ban đầu 1,5 tỷ euro (tương đương 1,8 tỷ USD) cho giai đoạn 2025-2027.

Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao năng lực sản xuất vũ khí, củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài khối.

Theo thông báo của Hội đồng EU, chương trình này không chỉ hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng quốc phòng của liên minh mà còn đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá đây là bước tiến quan trọng giúp EU hướng tới mục tiêu trở thành khu vực có năng lực phòng thủ mạnh mẽ vào năm 2030.

Quá trình đàm phán EDIP gặp nhiều khó khăn xoay quanh việc có nên ưu tiên sử dụng trang thiết bị quân sự sản xuất trong châu Âu hay không. Một số quốc gia thành viên muốn mở rộng chương trình để tài trợ mua sắm từ bên ngoài khối, đặc biệt là từ Mỹ.

Thỏa hiệp cuối cùng quy định tỷ lệ linh kiện sản xuất bên ngoài EU hoặc các nước đối tác như Na Uy sẽ không vượt quá 35% tổng mức đầu tư.

Ông Francois-Xavier Bellamy, một thành viên chủ chốt của Nghị viện châu Âu phụ trách vấn đề quốc phòng, nhấn mạnh EDIP đánh dấu sự thay đổi lớn, từ việc phụ thuộc nhập khẩu sang phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp quốc phòng nội khối.

Hiện EU vẫn đang nhập khẩu hơn 60% vũ khí và hệ thống quân sự từ các đối tác bên ngoài, chủ yếu là Mỹ, và mục tiêu của chương trình là giảm con số này xuống còn 45%. Đáng chú ý, khoảng 300 triệu euro từ tổng ngân sách EDIP sẽ được dành riêng để hỗ trợ hợp tác quốc phòng với Ukraine.

Ngoài ra, Nghị viện châu Âu cho biết đã đảm bảo có nguồn tài chính bổ sung từ các quốc gia không thuộc EU như Anh và Canada để mở rộng phạm vi hợp tác trong khuôn khổ chương trình./.