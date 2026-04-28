Thư cảm ơn du khách trong nước và quốc tế

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: N.H

Kính gửi: Quý du khách trong nước và quốc tế

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố Huế, tôi xin gửi đến Quý du khách lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc vì đã chọn Huế là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 - Ngày quốc tế Lao động 1/5 vừa qua.

Sự hiện diện và tình cảm của Quý du khách không chỉ góp phần làm nên không khí sôi động, giàu sức sống cho thành phố Huế trong những ngày lễ, mà còn là minh chứng sinh động cho sức hấp dẫn bền vững, giá trị đặc sắc và vị thế ngày càng được khẳng định của Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Để Huế có thể tự hào là vùng đất xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng; giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận.

Với nhiều tiềm năng và thế mạnh của mình, trong thời gian qua, thành phố đã không ngừng đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện đặc sắc; phát triển các sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm mới gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh các dịch vụ du lịch xanh, thân thiện với môi trường; tiêu biểu như chương trình nghệ thuật tại Đại Nội về đêm gắn với không gian di sản, mở rộng khai thác du lịch dịch vụ về hướng biển, đầm phá hay sắp tới là chiếu sáng nghệ thuật kinh thành và hai bờ sông Hương. Những nỗ lực này đã và đang góp phần thu hút du khách lựa chọn Huế là điểm đến để nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sự hài lòng của du khách chính là thước đo cho chất lượng điểm đến. Do đó, Thành phố Huế cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện cũng như luôn lắng nghe và đồng hành cùng du khách nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm tích cực, chất lượng và đáng nhớ khi đến với Huế.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Quý du khách đã tin tưởng, lựa chọn và dành tình cảm cho Huế. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục được chào đón Quý vị trong thời gian tới để cùng nhau khám phá thêm nhiều giá trị đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Trân trọng./.

NGUYỄN KHẮC TOÀN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế