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ClockThứ Hai, 26/10/2026 07:50

Ấm áp dưới mái nhà chung

HNN - Tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế, người cao tuổi và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng không chỉ có những bữa ăn đủ chất, nơi ở sạch sẽ, an toàn, được thăm khám sức khỏe, mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm. Sự chăm sóc tận tình, sẻ chia của đội ngũ viên chức, người lao động nơi đây giúp họ có thêm niềm vui và cảm nhận sự ấm áp, gần gũi.

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 Người yếu thế tại Trung tâm tham gia làm nghề giúp duy trì vận động, tạo niềm vui và có thêm thu nhập.

Chăm chút từ vật chất đến tinh thần

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 139 đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi và trẻ em. Mỗi người có một hoàn cảnh, nhu cầu chăm sóc khác nhau, đòi hỏi sự tận tình, chu đáo của đội ngũ viên chức, người lao động.

Công tác chăm sóc sức khỏe được Trung tâm chú trọng, từ theo dõi tình trạng sức khỏe, cấp phát thuốc lúc ốm đau, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng nhóm người đến chăm sóc những trường hợp khuyết tật nặng, không thể tự vận động được. Những trường hợp bệnh nặng được kịp thời chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên điều trị. Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị y tế, bệnh viện khám, điều trị, phục hồi chức năng cho các trường hợp cần thiết.

Với trẻ em, Trung tâm quan tâm cả việc học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm. Nhờ đó, các em có được những kết quả học tập đáng khích lệ, nhiều em thi đậu vào đại học. Đằng sau những kết quả ấy là sự động viên, hướng dẫn và chăm chút của các viên chức, người lao động, cùng sự nỗ lực vươn lên của các em.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Trung tâm còn tạo điều kiện để các đối tượng tham gia những hoạt động phù hợp với sức khỏe và khả năng, như chăm sóc cây xanh, trồng rau màu, phụ bếp. Một số người khác tham gia làm hương, xếp giấy, dán thùng xốp... Những hoạt động này giúp duy trì khả năng vận động, rèn luyện kỹ năng, tạo niềm vui trong sinh hoạt và có thêm thu nhập.

Vun đắp niềm vui

Những dịp lễ, Tết cũng là cơ hội để Trung tâm mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho người cao tuổi và trẻ em. Bên cạnh các chương trình giao lưu văn nghệ, vui chơi, tặng quà, các đối tượng còn được tham quan những địa danh văn hóa, lịch sử của Huế, trải nghiệm làm nghề tại các làng nghề truyền thống, tham gia các hoạt động giải trí.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều chương trình được tổ chức như "Xuân yêu thương - Tết ấm áp", Ngày Công tác xã hội Việt Nam, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Người khuyết tật, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Người cao tuổi Việt Nam, tết Trung thu... đã mang đến những khoảnh khắc sum vầy, giúp người cao tuổi và trẻ em có thêm cơ hội giao lưu, kết nối. Để tổ chức những chương trình này, Trung tâm đã kết nối, kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, giúp mỗi người cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Song song với các hoạt động chăm sóc, Trung tâm từng bước cải thiện cơ sở vật chất, xây dựng môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, an toàn. Đối với mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi tự nguyện, đơn vị đã bố trí 28 phòng có nhà vệ sinh và phòng tắm khép kín, với khả năng phục vụ khoảng 65 người. Phòng ở được trang bị những vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, điều hòa, giường, nệm... Nhà ăn bảo đảm vệ sinh, chế độ dinh dưỡng được điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu riêng của từng người.

Ông Trần Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế cho biết: “Đơn vị luôn tranh thủ các nguồn lực để cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao sức khỏe cho các đối tượng”.

Với sự chăm sóc chu đáo và tình yêu thương được vun đắp mỗi ngày, Trung tâm đang nỗ lực tạo dựng một mái nhà chung an toàn, ấm áp, nơi người cao tuổi được quan tâm, trẻ em được nâng đỡ và những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin để sống vui, sống tốt hơn.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
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