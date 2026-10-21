Không để đơn giản hóa thủ tục tạo khoảng trống

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viên Trung ương Huế tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 21/10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Cần nhân lực chuyên trách bảo vệ trẻ em

Góp ý sửa đổi Điều 90 Luật Trẻ em, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viên Trung ương Huế cho rằng, đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã hiện chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi và thiếu kỹ năng chuyên sâu về công tác xã hội. Trong khi đó, cấp xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và theo dõi việc chăm sóc thay thế.

Đại biểu đề nghị phân công cán bộ, công chức hoặc người hoạt động không chuyên trách làm đầu mối bảo vệ trẻ em; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, quy định phụ cấp trách nhiệm và bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Đối với Điều 15 Luật Người khuyết tật, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm chi trả chi phí giám định y khoa khi người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã hoặc phát sinh tranh chấp.

Theo đại biểu, chi phí giám định có thể là gánh nặng với người thu nhập thấp, khiến họ khó yêu cầu xác định lại mức độ khuyết tật, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận trợ cấp và chính sách an sinh. Vì vậy, cần quy định ngân sách nhà nước chi trả chi phí giám định cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Đồng tình với việc phân cấp thẩm quyền cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân lưu ý phải bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các địa phương.

Thực tế có nguy cơ người bị thu hồi giấy phép tại một tỉnh vẫn được cấp phép ở tỉnh khác nếu thông tin chưa được cập nhật. Đại biểu đề nghị công khai thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về người hành nghề trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, góp phần ngăn ngừa việc lợi dụng khoảng trống quản lý và bảo đảm an toàn người bệnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế góp ý dự thảo sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Không hạ chuẩn an toàn

Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế, đề nghị rà soát kỹ các nội dung về thừa nhận giấy phép hành nghề, bãi bỏ quy định hiện hành và phân cấp thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới.

Theo đại biểu, cơ quan soạn thảo cần đối chiếu từng nội dung sửa đổi với quy định hiện hành, làm rõ bất cập thực tiễn, căn cứ pháp lý và đánh giá tác động đối với người bệnh, người hành nghề, cơ sở y tế và ngân sách. Những nội dung chưa đủ cơ sở giải trình, đánh giá tác động cần được cân nhắc đưa ra khỏi dự thảo để tiếp tục nghiên cứu.

Riêng việc áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới, đại biểu đề nghị quy định rõ yêu cầu đánh giá an toàn, hiệu quả; năng lực của cơ sở và nhân lực thực hiện; trách nhiệm người đứng đầu; cơ chế theo dõi và tạm dừng khi phát hiện rủi ro. Đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát chuyên môn.

Đối với Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đồng tình với việc loại bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm tiền kiểm, nhưng nhấn mạnh cần duy trì tiêu chuẩn an toàn tối thiểu và cơ chế hậu kiểm thực chất tại các cơ sở chăm sóc nhóm yếu thế.

Đại biểu đề nghị luật quy định rõ trách nhiệm tôn trọng nhân phẩm, quyền và tài sản của người được chăm sóc; bảo đảm môi trường an toàn, nhân sự đủ chuyên môn; tiếp nhận, xử lý phản ánh và kịp thời báo cáo dấu hiệu bạo lực, xâm hại hoặc bỏ mặc. Hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất cần dựa trên mức độ rủi ro.

Đặc biệt, khi cơ sở bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động, cơ quan chức năng phải có phương án chuyển giao việc chăm sóc an toàn, liên tục cho trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi, tránh để những người vốn cần được bảo vệ phải gánh chịu hậu quả.

Về Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa Bộ Y tế với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề, nhất là với người làm việc tại nhiều địa phương. Quy định cần xác định rõ cơ quan ra quyết định, thời hạn xử lý, trách nhiệm chuyển hồ sơ, cập nhật dữ liệu và thông báo cho người liên quan. Việc phân cấp cũng phải đi kèm nhân lực, kinh phí và công cụ quản lý phù hợp.

Đối với Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu đề nghị làm rõ mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh là trong phạm vi quyền lợi được hưởng theo luật; đồng thời quy định cụ thể điều kiện áp dụng đối với phòng khám khu vực, tránh cách hiểu rằng mọi dịch vụ, thuốc và vật tư đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Đại biểu cũng lưu ý cần chuẩn bị đầy đủ văn bản hướng dẫn, chuyển giao hồ sơ, kết nối dữ liệu, tập huấn và kinh phí trước khi luật có hiệu lực, bảo đảm việc chuyển tiếp không làm gián đoạn quyền lợi hợp pháp của người dân.